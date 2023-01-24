24 Ocak Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kübra Hanım kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 24 Ocak Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 24 Ocak Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 24 OCAK BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (24 Ocak Salı) Kübra Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Kübra Hanım'ın evine konuk olacak. Kübra Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Özgül Hanım

2. gün yarışmacısı : Kübra Hanım

3. gün yarışmacısı : Özcan Bey

4. gün yarışmacısı : Nur Hanım

5. gün yarışmacısı : Can Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Can Bey'in Kübra Hanım'a verdiği puan : -



Özcan Bey'in Kübra Hanım'a verdiği puan : -



Özgül Hanım'ın Kübra Hanım'a verdiği puan : -



Nur Hanım'ın Kübra Hanım'a verdiği puan : -

