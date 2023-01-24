24 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 24 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 24 Ocak günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintileri!

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri ilçelerine göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34657232

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1023. sk bölgelerinde 24/01/2023 09:00:00 - 24/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34657239

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah FIRAT, ISPARTAKULE sk bölgelerinde 24/01/2023 09:00:00 - 24/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34654434

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah AHENK, ARMONİ, ATA, ERDEM, MÜZİK, MİLLET, TEMEL, UDİ, ZAFER sk bölgelerinde 24/01/2023 09:00:00 - 24/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENLER ilçesinde 2023-01-24 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.