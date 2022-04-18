24 Ocak hangi burç? 24 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 24 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 24 Ocak burç özellikleri neler?

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KAÇ BURÇ BULUNUYOR?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve Günleri:

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

24 OCAK HANGİ BURÇ?

24 Ocak burcu Kova'dır . 24 Ocak günü doğanların burcu Kova burcudur. 21 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğanların burcu Kova burcudur. Bu bakımdan 24 Ocak günü doğum günü olanların burcu da Kova oluyor.

24 Ocak günü burcu : Kova

KOVA BURCU GÜNLERİ NE ZAMAN?

21 Ocak-19 Şubat tarihleri arasındaki günler Kova burcuna aittir. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Kova burcudur:

21 Ocak günü burcu : Kova

22 Ocak günü burcu : Kova

23 Ocak günü burcu : Kova

24 Ocak günü burcu : Kova

25 Ocak günü burcu : Kova

26 Ocak günü burcu : Kova

27 Ocak günü burcu : Kova

28 Ocak günü burcu : Kova

29 Ocak günü burcu : Kova

30 Ocak günü burcu : Kova

31 Ocak günü burcu : Kova

1 Şubat günü burcu : Kova

2 Şubat günü burcu : Kova

3 Şubat günü burcu : Kova

4 Şubat günü burcu : Kova

5 Şubat günü burcu : Kova

6 Şubat günü burcu : Kova

7 Şubat günü burcu : Kova

8 Şubat günü burcu : Kova

9 Şubat günü burcu : Kova

10 Şubat günü burcu : Kova

11 Şubat günü burcu : Kova

12 Şubat günü burcu : Kova

13 Şubat günü burcu : Kova

14 Şubat günü burcu : Kova

15 Şubat günü burcu : Kova

16 Şubat günü burcu : Kova

17 Şubat günü burcu : Kova

18 Şubat günü burcu : Kova

19 Şubat günü burcu : Kova

KOVA BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kova (Latince Aquarius) burcu, burçlar kuşağının on birinci burcudur. 21 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğanlar Kova burcundandır. Kova burcunun özellikleri ve yıllık yorumu aşağıdaki gibidir.

Zodyak Sembolü : Su taşıyıcı

Doğum Tarihleri : 21 Ocak - 19 Şubat

Takımyıldızı : Kova

Zodyak Elementi : Hava

Zodyak Dörtlüsü : Sabit

Gezegeni : Satürn ve Uranüs

Zararlı Konum : Güneş

Etkili Gezegeni : Uranüs

KOVA BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Bu yıl kovalar rüya dünyalarından gelen fantezileri içinde adeta kavrulacaklar. Geleceğe bakışınız geçen yıl neptün'ün burcunuzu terk ederek balık dönencesi'ne yaptığı deneme ziyaretinde netleşmeye başlamıştı. Neptün'ün kova burcunu on üç yıllık ziyareti 3 şubat tarihinde bitecek ve gezegen balık dönencesi'ndeki 2. Kişisel değer evinize yerleşecek. Para kazanma hırsınız veya maddiyata fazla önem vermeniz halinde neptün'ün maneviyatçı yapısı, işlerinizi ve duygularınız karıştırabilir. Satürn bu yıl size sabır ve pragmatizm sağlayacak. 29 ekim 2009'da 9. Büyük fikirler evinize girmiş olan satürn yaşamdan büyük dersler almanız için gelişim sürecinizi biraz yavaşlatacak. Kovaların eğitimdeki pragmatik yaklaşımları kendilerine felsefe, din veya siyaset bilimi gibi alanlarda disiplinli davranmalarını sağlayacak. 5 ekim tarihinde iki yıllığına 10. Kariyer evinize girecek olan satürn bu yıl seyahat veya eğitim sayesinde öğrendiklerinizi yaşamınızda çok önemli kılacak. Bu yıl sıkı çalışmanız ve iyi planlama yapmanız halinde hak ettiğiniz ödüllere kavuşacaksınız. Ancak kontrolü elden kaçırdığınız yaşam alanlarınızı düzeltmeniz epeyce zamanınızı alacaktır. 10 ekim tarihinde satürn-neptün 120 derecelik açısı idealleriniz ile yaşamın gerçeklerini birbirlerine paralel hale getirecektir. 27 mayıs 2010 tarihinde koç dönencesi'ndeki 3. Evinize giren uranüs sonrası yaşamınız hiçbir zaman eskisi olmayacak gibi bir hisse kapılabilirsiniz. Yedi yıl sürecek bu ziyarette pek çok parlak fikir, enteresan insan ve beklenmedik olaylar yaşamınızın parçaları olacaklar. Ancak 24 haziran ve 19 eylül tarihlerindeki uranüs-plüton dik açıları, geçmişi arkanızda bırakarak geleceğe yeni bir bakış açısı geliştirmenizi sağlayacak. Çok dinamik düşünce yeteneğinize rağmen kova statik bir burçtur ve ani değişiklikleri sevmez. Statükoyu koruyarak güven sağlamaya çalıştıkça bu yıl daha fazla sürprizle karşılaşacaksınız. Esneklik böyle durumlarda en iyi arkadaşınız olmalı.