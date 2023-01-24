24 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 24 Ocak 2023 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 02:00 Stadyum 04:30 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Beyçimento Bandırmaspor - Tuzlaspor 08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler 09:00 Spor Sabahı 10:00 Spor Bülteni 10:15 Oyunun Sahipleri 11:00 Avrupa Stüdyosu 12:00 Spor Bülteni 12:30 Aktüel Futbol 13:25 Bodrumspor - Ankara Keçiörengücü 15:30 Spor Bülteni 18:00 Spor Haftasonu 21:00 Stadyum 23:30 Teknik Analiz Kaynak: InterSinema.com / TV Spor Trt TV Haberler

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