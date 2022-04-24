24 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 % 100 Futbol

03:15 İleri Üçlü

04:30 İngiltere Premier Lig Özetler

04:50 İtalya Serie A Özetler

05:10 Spor Toto Süper Lig Özetler

05:40 Spor Toto 1. Lig Özetler

06:10 Fıfa Dünya Kupası 2022 Katar Yolculuğu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü

08:15 İngiltere Premier Lig Özetler

08:35 İtalya Kupası Özetler

08:50 Efsanelerin İzinde

08:55 Spor Takvimi

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

10:00 Yüz Yüze Futbol

11:25 Spor Takvimi

12:00 Spor Bülteni

12:55 Beşiktaş Icrypex - Darüşşafaka

13:25 Beypiliç Boluspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor

15:00 Spor Bülteni

15:55 Gençlerbirliği - Royal Hastanesi Bandırmaspor

18:00 Spor Haftasonu

21:15 % 100 Futbol Devre Arası

21:30 Bursaspor - Altaş Denizlispor

22:30 % 100 Futbol

23:45 Teknik Analiz

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