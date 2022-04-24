24 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı
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24 Nisan 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 % 100 Futbol
03:15 İleri Üçlü
04:30 İngiltere Premier Lig Özetler
04:50 İtalya Serie A Özetler
05:10 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:40 Spor Toto 1. Lig Özetler
06:10 Fıfa Dünya Kupası 2022 Katar Yolculuğu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:15 İngiltere Premier Lig Özetler
08:35 İtalya Kupası Özetler
08:50 Efsanelerin İzinde
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
10:00 Yüz Yüze Futbol
11:25 Spor Takvimi
12:00 Spor Bülteni
12:55 Beşiktaş Icrypex - Darüşşafaka
13:25 Beypiliç Boluspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
15:00 Spor Bülteni
15:55 Gençlerbirliği - Royal Hastanesi Bandırmaspor
18:00 Spor Haftasonu
21:15 % 100 Futbol Devre Arası
21:30 Bursaspor - Altaş Denizlispor
22:30 % 100 Futbol
23:45 Teknik Analiz