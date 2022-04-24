24 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

01:00 Z Raporu

01:30 Gamer

02:30 Ç. Rizespor - Fenerbahçe

04:15 1. Lig Haftanın Golleri

04:30 Trio

05:30 Z Raporu

06:00 Sanal Direktör

06:45 1. Lig Haftanın Golleri

07:00 Ç. Rizespor - Fenerbahçe

08:45 1. Lig Haftanın Golleri

09:00 Yeni Gün

11:00 Gamer

12:00 Sanal Direktör

12:45 1. Lig Haftanın Golleri

13:00 Sporun Mabetleri

13:30 Taraftar

14:30 Süper Hikayem

15:30 Maç Başlıyor

16:00 V. Karagümrük - G. Giresunspor

18:00 Maç Sonu

18:30 Futbolun Şehirleri

19:30 beIN Süper Lig

20:30 A. Demirspor - Trabzonspor

22:30 beIN Süper Lig

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