24 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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24 Nisan 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Trio
01:00 Z Raporu
01:30 Gamer
02:30 Ç. Rizespor - Fenerbahçe
04:15 1. Lig Haftanın Golleri
04:30 Trio
05:30 Z Raporu
06:00 Sanal Direktör
06:45 1. Lig Haftanın Golleri
07:00 Ç. Rizespor - Fenerbahçe
08:45 1. Lig Haftanın Golleri
09:00 Yeni Gün
11:00 Gamer
12:00 Sanal Direktör
12:45 1. Lig Haftanın Golleri
13:00 Sporun Mabetleri
13:30 Taraftar
14:30 Süper Hikayem
15:30 Maç Başlıyor
16:00 V. Karagümrük - G. Giresunspor
18:00 Maç Sonu
18:30 Futbolun Şehirleri
19:30 beIN Süper Lig
20:30 A. Demirspor - Trabzonspor
22:30 beIN Süper Lig
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