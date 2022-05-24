24 Mayıs Tarihte Bugün ne odu? 24 Mayıs'ta ne oldu? 24 Mayıs ne günü? 24 Mayıs'ta doğan ünlüler! - Haberler

24 Mayıs'ta doğan ünlüler! 24 Mayıs'ta ne oldu? 24 Mayıs tarihte bugün yaşanan olaylar, 24 Mayıs'ta ölenler ve 24 Mayıs'ta doğanlar merak ediliyor. 24 Mayıs yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 24 Mayıs ne günü? 24 Mayıs dünya ne günü? 24 Mayıs'ta kim öldü? İşte, 24 Mayıs doğumlu ünlüler haberimizde...

24 MAYIS TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

24 Mayıs tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

1040 - Selçuklu Devleti'nin kuruluşu.

1218 - Beşinci Haçlı seferi'nde Haçlılar, Akka şehrini Eyyubiler'e bıraktılar.

1844 - Amerikalı mucit Samuel Morse, ABD Senatosu üyelerinin de hazır bulunduğu bir deneyle, ABD Kongre binasından Baltimore'da bir tren istasyonuna kendi icadı olan Mors alfabesiyle ilk mesajı gönderdi.

1883 - Yapımı 14 yıl süren New York'taki Brooklyn Köprüsü trafiğe açıldı.

1921 - Hint asıllı İngiliz casusu Mustafa Sagir Ankara'da idam edildi.

1921 - ABD'de, Sacco ve Vanzetti'nin yargılanmalarına başlandı.

1924 - Yabancı şirketlerce işletilen Osmanlı Anadolu Demiryolları (CFOA) Şirketi'nin millileştirilmesi için Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdiriye-i Umumiyesi kuruldu.

1940 - Igor Sikorsky, ilk başarılı tek motorlu helikopter uçuşunu gerçekleştirdi.

1941 - Danimarka Kanalı Savaşı'nda, İngiliz zırhlısı HMS Hood, DKM Bismarck tarafından batırıldı.

1943 - Polonya'daki Auschwitz toplama kampında "ölüm meleği" adıyla anılan doktor Josef Mengele göreve başladı. Mengele, tutuklular üzerinde yaptığı korkunç deneylerle biliniyordu.

1945 - Krasnodar Kray'da Karadeniz kıyısındaki Şapsığ Ulusal Rayonu lağvedildi.

1956 - İlk Eurovision Şarkı Yarışması, İsviçre'nin Lugano kentinde düzenlendi. 7 ülkenin katıldığı şarkı yarışmasını, ev sahibi İsviçre adına yarışan Lys Assia'nın seslendirdiği, Refrain isimli şarkı kazandı.

1961 - İmralı Adası'ndaki 2 bin mahkûmun barındığı cezaevinde çıkan isyan bastırıldı.

1964 - Peru'da bir futbol maçında kargaşa çıktı: 135 kişi öldü.

1976 - Londra'dan Washington'a ilk Concorde seferi başladı.

1979 - Yüzde 85'i yerli malzeme ile üretilen ilk Türk uçağı 'Mavi Işık 79-XA', Kayseri İkmal Merkezi'nde başarılı bir deneme uçuşu gerçekleştirdi.

1981 - Türk Hava Yolları'nın "Haliç" uçağı, 4 kişi tarafından Bulgaristan'a kaçırıldı. Militanlar 47 yandaşlarının ceza evinden çıkarılmasını istediler, ancak ertesi gün yakalandılar.

1983 - Bulvar gazetesinin düzenlediği yarışmada Türkiye Güzeli seçilen Hülya Avşar'ın evli olduğu ortaya çıkınca, ikinci güzel Dilara Haraççı Kraliçe ilan edildi.

1989 - Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu göç başladı.

1991 - İsrail, Süleyman Operasyonu adını verdiği bir askerî operasyonla Etiyopyalı Yahudileri İsrail'e getirmeye başladı.

1993 - Eritre, Etiyopya'dan bağımsızlığını kazandı.

2000 - İsrail, Güney Lübnan'da 22 yıldır sürdürdüğü işgale son verdi.

2003 - Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilen 48. Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkiye adına yarışan Sertab Erener, Everyway That I Can adlı şarkı ile kazandı.

2004 - Kuzey Kore'de cep telefonları yasaklandı.

2008 - Dima Bilan, Believe adlı şarkı ile Eurovision'da Rusya'ya ilk birinciliği getirdi.

2014 - Ege Denizi'nde Semadirek adası açıklarında 6.5 şiddetinde bir deprem oluştu.

24 MAYIS'TA DOĞAN ÜNLÜLER

24 Mayıs'ta doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

MÖ 15 - Germanicus (Julius Caesar Claudianus), Romalı general (ö. 19)

1544 - William Gilbert, İngiliz hekim ve fizikçi (ö. 1603)

1686 - Gabriel Fahrenheit, Alman fizikçi ve cıvalı termometrenin mucidi (ö. 1736)

1743 - Jean-Paul Marat, Fransız bilim adamı ve tıp doktoru (ö. 1793)

1794 - William Whewell, İngiliz polimat, bilim insanı, anglikan rahibi, filozof, teolog ve bilim tarihçisi (ö. 1866)

1802 - Aleksandre Orbeliani, Gürcü romantik şairi, oyun yazarı, gazetecisi ve tarihçisi (ö. 1869)

1819 - I. Victoria, Birleşik Krallık Kraliçesi (ö. 1901)

1905 - Mihail Şolohov, Rus yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1984)

1911 - Ne Win, Burmalı diktatör (ö. 2002)

1914 - Herbert L. Anderson, Manhattan Projesi'ne katkı sağlayan Amerikalı nükleer fizikçi (ö. 1988)

1914 - George Tabori, Macar tiyatro yönetmeni, yazar, senarist (ö. 2007)

1928 - Adrian Frutiger, İsviçreli yazar ve sanatçı (ö. 2015)

1931 - Michael Lonsdale, Fransız oyuncu ve ressam (ö. 2020)

1932 - Arnold Wesker, İngiliz oyun ve film senaryo yazarı (ö. 2016)

1937 - Charly Antolini, İsveçli caz bateristi müzisyen

1937 - Archie Shepp, Amerikalı caz saksofoncu

1938 - Prince Buster, Jamaikalı reggae ve rock müzisyeni, şarkıcı ve besteci (ö. 2016)

1940 - Joseph Brodsky, Rus şair (ö. 1996)

1941 - Bob Dylan, Amerikalı müzisyen, yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi

1942 - Hannu Mikkola, Eski Dünya Ralli Şampiyonu olan Fin otomobil yarışçısı (ö. 2021)

1944 - Patti LaBelle, Amerikalı şarkıcı, yazar, aktris ve girişimci

1945 - İdris Jetu, Fas eski başbakanı

1946 - Ayten Uncuoğlu, Türk oyuncu

1946 - Tansu Çiller, Türk ekonomist, akademisyen ve siyasetçi (Türkiye'nin ilk kadın Başbakanı)

1946 - Thomas Nordahl, İsveçli eski millî futbolcu ve spor yorumcusu

1946 - Irena Szewinska, Eski Polonyalı Olimpiyat kadın atletizm sporcusu (ö. 2018)

1949 - James Broadbent, İngiliz oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1951 - Jean-Pierre Bacri - Fransız oyuncu ve senarist (ö. 2021)

1953 - Alfred Molina, İngiliz tiyatro ve sinema oyuncusu

1956 - Sean Kelly, İrlandalı bir eski profesyonel yol bisikleti yarışçısı

1959 - Emire Eren Keskin, Türk avukat

1960 - Kristin Scott Thomas, İngiliz-Fransız oyuncu

1964 - Ray Stevenson, İrlanda asıllı İngiliz oyuncu

1965 - John C. Reilly, Amerikalı oyuncu

1966 - Eric Cantona, Fransız futbolcu

1967 - Tamer Karadağlı, Türk oyuncu

1968 - Emrah Yücel, Türk grafik tasarımcı

1970 - Gülay, Türk şarkıcı

1973 - Jill Johnson, İsveçli şarkıcı ve şarkı sözü yazarı

1973 - Ruslana, Ukraynalı şarkıcı, dansçı, yapımcı, besteci

1974 - Dan Houser, İngiliz oyun yapımcısı, yazarı ve seslendirme sanatçısı

1979 - Tracy McGrady, Amerikalı eskiden NBA'de oynamış profesyonel basketbolcu

1981 - Kenan Bajramovic, Boşnak millî basketbolcudur

1981 - Penny Taylor, Avustralyalı basketbolcudur

1982 - Elvis Beasley, Amerikalı orta saha oyuncusu

1982 - Víctor Bernárdez, Honduraslı millî futbolcudur

1982 - Damien Chrysostome, Beninli millî futbolcudur

1983 - Custódio Castro, Portekizli eski millî futbolcu

1983 - Zydrunas Karcemarskas, Litvan eski futbolcudur

1984 - Lucien Aubey, Kongolu millî futbolcu

1984 - Alma Zadic, Avusturyalı bir avukat ve politikacıdır

1985 - Cemre Atmaca, Türk oyuncu

1985 - Jordi Gómez, İspanyol futbolcudur

1986 - Ludovic Baal, Fransa millî futbolcusu

1986 - Saúl Berjón, İspanyol futbolcudur

1986 - Ladislas Douniama, Kongolu futbolcudur

1986 - Jordan Metcalfe, İngiliz oyuncu

1986 - Evandro Roncatto, Brezilyalı futbolcudur

1986 - Abdülaziz Tevfik, Mısırlı millî futbolcudur

1987 - Fabio Fognini, İtalyan profesyonel tenis oyuncusu

1987 - Deborah François, Belçikalı oyuncu

1987 - Damir Kedzo, Hırvat şarkıcı

1988 - Daniella Álvarez, Kolombiyalı manken

1988 - İlya İlyin, Kazak halterci

1988 - Ramón Osni Moreira Lage, Brezilyalı eski futbolcudur

1989 - Izu Azuka, Nijeryalı futbolcudur

1989 - Yannick Bolasie, Fransız asıllı Kongo DC millî futbolcusu

1989 - Cauê, Brezilyalı futbolcudur

1989 - G-Eazy, Amerikalı rapçi

1989 - Brianne Howey, Amerikalı aktris

1989 - Kalin Lucas, Amerikalı profesyonel basketbolcudur

1989 - Adil Taarabt, Faslı millî futbolcudur

1990 - Daniel García Carrillo, İspanyol futbolcudur

1990 - Sandra Vinces, Ekvadorlu manken

1999 - Anderson Esiti, Nijeryalı futbolcudur

1994 - Naoki Kawaguchi, Japon futbolcudur

1994 - Dimash Kudaibergen, Kazak şarkıcı, bestekâr

1994 - Jarell Martin, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1994 - Rodrigo De Paul, Arjantinli futbolcu

1994 - Milda Valciukaite, Litvan kürekçi

1998 - Daisy Edgar-Jones, İngiliz aktris

24 MAYIS'TA VEFAT EDENLER

24 Mayıs'ta vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

189 - Eleuterus, Yaklaşık olarak 174 - 189 yılları arasında papalık görevinde bulunmuştur (d. ?)

1136 - Hugo de Payens, Tapınak Şövalyeleri'nin ilk büyük üstadı (d. 1070)

1524 - Şah İsmail, Türk Safevî İmparatorluğu'nun kurucusu (d. 1487)

1543 - Mikolaj Kopernik, Polonyalı astronom ve Güneş Sistemi'nin kaşifi (d. 1473)

1792 - George Brydges Rodney, Büyük Britanya Kraliyet Donanması'nda deniz subayı (d. 1719)

1817 - Juan Meléndez Valdés, İspanyol neoklasik şair (d. 1754)

1823 - Franz de Paula Adam von Waldstein, Avusturyalı asker, kaşif, bitki ve doğa bilimci (d. 1759)

1848 - Annette von Droste-Hülshoff, Alman yazar (d. 1797)

1879 - William Lloyd Garrison, Amerikalı sosyal reformcu (d. 1805)

1903 - Marcel Renault, Renault Otomotiv Sanayi'nin üç kurucusundan birisidir (d. 1872)

1907 - Zacharie Astruc, Fransız heykeltıraş, ressam, şair ve sanat eleştirmeni (d. 1833)

1928 - Teotig, Ermeni yazar ve salnameci (d. 1873)

1945 - Robert Ritter von Greim, Nazi Almanyası Hava Kuvvetleri Komutanı (d. 1892)

1948 - Jacques Feyder, Belçikalı film yönetmeni ve senarist (d. 1885)

1950 - Archibald Wavell, İngiliz asker (d. 1883)

1957 - İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Türk yazar, tarihçi, müzeci ve mutasavvıf (d. 1870)

1959 - John Foster Dulles, Amerikalı avukat ve siyaset adamı (d. 1888)

1965 - Aşot Madat, Türk tiyatro sanatçısı

1973 - Selahattin Batu, Türk veteriner hekim, akademisyen, siyasetçi, edebiyatçı (d. 1905)

1974 - Duke Ellington, Amerikalı caz müzisyeni (d. 1899)

1979 - André Luguet, Fransız film oyuncusu (d. 1892)

1991 - İsmail Selen, Türk asker (suikast sonucu) (d. 1931)

1995 - Harold Wilson, İngiliz siyasetçi ve Başbakan (d. 1916)

2010 - Paul Gray, Amerikan bas gitarist (Slipknot) (d. 1972)

2014 - Stormé DeLarverie, ABD'li bir aktivist (d. 1920)

2015 - Tanith Lee, İngiliz çizgi roman, bilimkurgu ve hikâye yazarı (d. 1947)

2016 - Burt Kwouk, Çin kökenli İngiliz-Britanyalı oyuncu (d. 1930)

2017 - Denis Johnson, Amerikalı yazar (d. 1949)

2017 - Jared Martin, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu (d. 1941)

2017 - Pierre Seron, Belçikalı çizgi roman sanatçısı ve çizer (d. 1942)

2018 - Gudrun Burwitz, Nazi Partisi (NSDAP)'nin önde gelen üyesi olan Reichsführer-SS Heinrich Himmler'in kızı ve Nihai Çözüm'ün baş mimarı (d. 1929)

2018 - Jerry Maren, Amerikalı oyuncu (d. 1920)

2019 - Gianfranco Bozzao, Eski İtalyan futbolcu (d. 1936)

2019 - Murray Gell-Mann, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1929)

2020 - Mukar Çolponbayev, Kırgız politikacı (d. 1950)

2020 - Makbul Hossain, Bangladeşli politikacı ve iş insanı (d. 1950)

2020 - Hüseyin Ahmed kanjoi, Pakistanlı politikacı (d. 1985)

2020 - Lily Lian, Fransız şarkıcı (d. 1917)

2020 - Lucia Mee, Kuzey İrlandalı aktivist (d. 1999)

2020 - Dinaldo Wanderley, Brezilyalı politikacı (d. 1950)

2021 - John Davis, Amerikalı şarkıcı (d. 1954)

2021 - Banira Giri, Nepalli şair (d. 1946)

2021 - Desiree Gould, Amerikalı aktris ve iş kadını (d. 1945)

2021 - Samuel E. Wright, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1946)

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