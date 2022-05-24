24 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! - Haberler

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 24 Mayıs Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ



İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

24.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEKELI SERA SK. ÇILEME TOPRAK YAŞAM BAHÇELERI CIVARI

24.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖLCÜK MAHALLESI VE BAYIRLI MAHALLESI BOĞAZ MEVKII

24.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YOLÜSTÜ MAHALLESI

24.05.2022 09:00 13:00 AG TESİS ÇALIŞMASI MANSUROĞLU MAHALLESİ SAKARYA CADDESİ,273,273/6,273/5,273/4 SOKAKLAR VE CİVARI

24.05.2022 09:00 17:00 OG BAKIM ÇALIŞMASI GÜMÜŞPALA,EMEK MAHALLELERİ,ANADOLU CADDESİ,7000,7001,7002,7003,7004, 7005,7007,7008,7009,7010,7018,7020,7021,7022,7023,7024,7024,7025,7026,7027 SOKAKLAR VE CİVARI

24.05.2022 09:00 12:00 AG TESİS ÇALIŞMASI NERGİZ MAHALLESİ,1775/2,1775/5,1775/6,BERRİN TAŞAN SOKAKLAR VE CİVARI

24.05.2022 09:00 17:00 AG TESİS ÇALIŞMASI YİĞTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,ADNAN KAHVECİ CADDELERİ,331,345,343, 333, 341 SOKAK VE CİVARLARI

24.05.2022 09:00 13:00 AG TESİS ÇALIŞMASI BARIŞ MAHALLESİ,ADNAN KAHVECİ CADDESİ,AFET EVLERİ,366 SOKAK VE CİVARLARI

24.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSTIKLAL MAHALLESI HÜKÜMET VE HOCA İBRAHIM EFENDI CADDELERI, PATLANGIÇ, PAPATYA, KEREM, İNÖNÜ, İNCE, HUZUR, HASTANE, HANCIOĞLU, GÜNDOĞDU, BAL, ARIKBAŞI, GÜNEŞ VE GÜL SOKAKLAR

24.05.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HELVACI BÖLGESİ BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAHALLESİ NURETTİN BAYRAV CADDESİ, 2204. 2201 SOKAKLARI, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CADDESİ, 2200 SOKAK, GENÇLİK, YAZAR NAMIK KEMAL CADDELERİ, 220, 2410, 2417, 2410 SOKAKLARI VE CİVARLARI

24.05.2022 09:00 14:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZAĞNOS MAHALLESİ VE CİVARLARI

24.05.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE GÖKÇEAĞIL MAHALLESİ VE CİVARLARI

24.05.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE KORAY CÖMERT CADDESİ 1023, 1025, 1012 SOKAKLARI VE CİVARLARI

24.05.2022 09:30 17:30 OG BAKIM ÇALIŞMASI DONANMACI, AKSOY, BOSTANLI MAHALLELERİ,1727,1728,1734,1735,1737, 1738,1739 SOKAKLAR VE CİVARI

24.05.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAH. OVA SOK. YENIŞEHIR MAH. TAMAMI, ŞEMSILER MAH.TAMAMI,UMURCALI MAH.ÇAKALTEPE VE HANYIKIĞI SOK. VE YENIŞEHIR İÇME SUYU ,İZMIR DAMIZLIK BIRLIĞI, BELEDIYE ARITMA TESISI VE BELEDIYE İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI

24.05.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURCALI MAH. HANYIKIĞI SOKAK VE CIVARI

24.05.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜÇEYLÜL, EMMIOĞLU, UMURBEY MAHALLELERI KISMEN, AYRICA YOLÜSTÜ, GERELI, TÜRKÖNÜ, ERTUĞRUL, KURUCUOVA, KIŞLA, GERÇEKLI, BÜYÜKAVULCUK, KÜÇÜKAVULCUK, BIRGI, ÜÇKONAK, KUTLUBEYLER, BUCAK, CEVIZALAN, HACIHASAN, KEMER MAHALLELERININ TAMAMI

24.05.2022 10:00 14:00 AG BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ,835,834,895,889,884,887,836/1 SOKAKLAR VE CİVARI

24.05.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILDIR MAHALLESI TINAZTEPE MEVKII, TERMALKENT SITESI, PINAR BALIK ÇIFTLIĞI, GÜNKENT SITESI VE ÇEVRESI

24.05.2022 12:00 17:00 AG TESİS ÇALIŞMASI NERGİZ MAHALLESİ,1775/2,1775/5,1775/6,1775/3,BERRİN TAŞAN SOKAKLAR VE CİVARI

24.05.2022 13:00 17:00 AG TESİS ÇALIŞMASI MANSUROĞLU MAHALLESİ,273,273/6,273/8 SOKAKLAR VE CİVARI

24.05.2022 13:00 13:30 AG TESİS ÇALIŞMASI MANSUROĞLU MAHALLESİ,273/8,273/6,273/5 SOKAKLAR VE CİVARI

24.05.2022 13:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURCALI MAH. MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI

24.05.2022 13:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURCALI MERKEZ SOKAK VE CIVARININ BIR KISMI, İBB KIRAZ TELSIZ RÖLE İSTASYONU ÖZEL TRAFO VE CIVARI

24.05.2022 14:00 18:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZAĞNOS MAHALLESİ VE CİVARLARI

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