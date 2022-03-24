24 Mart TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 24 Mart Perşembe ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var?
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24 Mart Perşembe günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 24 Mart TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 24 Mart yayın akışında neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 24 Mart yayın akışı Bugün hangi diziler var? 24 Mart Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 24 Mart Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Mart Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
24 MART PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI (24 MART 2022 PERŞEMBE)
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Baba
02:45 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI (24 MART 2022 PERŞEMBE)
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:40 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
03:55 Yalnız Kurt
KANAL D YAYIN AKIŞI (24 MART 2022 PERŞEMBE)
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
00:15: Sadakatsiz
03:00 Gelinim Mutfakta
04:30 Küçük Ağa
FOX TV YAYIN AKIŞI (24 MART 2022 PERŞEMBE)
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
18:00 Evlilik Hakkında Her Şey
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Mahkum
23:45 Aşk Mantık İntikam
02:00 Maskeli Beşler Irak
03:45 En Hamarat Benim
06:00 Zümrüdüanka
STAR TV YAYIN AKIŞI (24 MART 2022 PERŞEMBE)
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 G.O.R.A
22:45 G.O.R.A
01:30 Aramızda Kalsın
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI (24 MART 2022 PERŞEMBE)
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Canım Annem
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:30 Oynat Bakalım
TRT 1 YAYIN AKIŞI (24 MART 2022 PERŞEMBE)
05:00 Elimi Bırakma
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:30 Ege'nin Hamsisi
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbarosla: Akdeniz'in Kılıcı
22:45 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı "Portekiz-Türkiye"
00:50 Teşkilat
03:30 Sekseler
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