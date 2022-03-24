24 Mart TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 24 Mart Perşembe ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 24 Mart yayın akışı Bugün hangi diziler var? 24 Mart Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 24 Mart Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Mart Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

24 MART PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI (24 MART 2022 PERŞEMBE)

06:00 Gelin Evi

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Baba

02:45 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI (24 MART 2022 PERŞEMBE)

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:40 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

03:55 Yalnız Kurt

KANAL D YAYIN AKIŞI (24 MART 2022 PERŞEMBE)

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

00:15: Sadakatsiz

03:00 Gelinim Mutfakta

04:30 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI (24 MART 2022 PERŞEMBE)

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

18:00 Evlilik Hakkında Her Şey

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Mahkum

23:45 Aşk Mantık İntikam

02:00 Maskeli Beşler Irak

03:45 En Hamarat Benim

06:00 Zümrüdüanka

STAR TV YAYIN AKIŞI (24 MART 2022 PERŞEMBE)

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 G.O.R.A

22:45 G.O.R.A

01:30 Aramızda Kalsın

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI (24 MART 2022 PERŞEMBE)

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Canım Annem

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI (24 MART 2022 PERŞEMBE)

05:00 Elimi Bırakma

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:30 Ege'nin Hamsisi

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbarosla: Akdeniz'in Kılıcı

22:45 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı "Portekiz-Türkiye"

00:50 Teşkilat

03:30 Sekseler

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