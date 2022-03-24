24 Mart Tarihte Bugün ne odu? 24 Mart ne günü? 24 Mart'ta doğan ünlüler! 24 Mart'ta ne oldu?

24 Mart'ta doğan ünlüler! 24 Martta ne oldu? 24 Mart tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 24 Mart'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 24 Mart ne günü? 24 Mart doğan ünlüler, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 24 Mart doğumlu ünlüler haberimizde...

24 MART TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

24 Mart tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

1394 - Timurlenk, Diyarbakır'ı işgal etti.

1721 - Johann Sebastian Bach, Brandenburg Markizi Christian Ludwig için yazdığı ve daha sonraları Brandenburg Konçertoları olarak adlandırılan 6 konçertolarını sundu.

1882 - Robert Koch, verem hastalığına neden olan bakteriyi (mycobacterium tuberculosis) keşfettiğini duyurdu. Bu buluşuyla, daha sonra 1905 yılında tıp alanında Nobel ödülünü aldı.

1923 - Mustafa Kemal Paşa, Time dergisine kapak oldu.

1926 - Türkiye'de petrol arama ve işletilmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun, TBMM'de kabul edildi.

1933 - Almanya'da Şansölye Hitler, 27 Şubat'ta gerçekleşen Reichstag Yangını'nı sebep göstererek ülkede düzeni sağlamak adına kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan kararnamenin 24 Mart'taki kabulü ile diktatöryal güce ulaştı.

1938 - Cumhurbaşkanlığı yatı olarak satın alınan Savarona'ya, İngiltere'nin Southampton Limanı'nda törenle Türk bayrağı çekildi. 1 Haziran'da İstanbul'a getirilen Savarona, Dolmabahçe önüne demir attı. Atatürk, yatı gezerek incelemede bulundu.

1958 - Elvis Presley askere alındı ve bu durum ABD genelinde sansasyon yarattı.

1976 - Arjantin Devlet Başkanı Isabel Peron, kansız bir darbeyle devrildi. Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera ve Orlando Ramón Agosti'den oluşan Cunta, iktidara el koydu ve yedi yıllık diktatörlük döneminde 30 bine yakın kişi kaybedildi.

1978 - Savcı Doğan Öz öldürüldü.

1998 - Hindistan'da çıkan fırtınada 250 kişi öldü, 3000 kişi de yaralandı.

1999 - NATO, Kosova'daki çatışmalar üzerine, Yugoslavya'ya karşı hava harekâtı başlattı. II. Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'daki en yoğun bombardıman olan Müttefik Gücü Harekatı, Kosova'nın Sırbistan'dan ayrılmasına neden oldu.

2000 - Varan Turizm'e ait bir otobüs, yolcularıyla birlikte kaçırıldı. Olaydan sonra yakalanan üç kişi, 36'şar yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

2000 - Genelkurmay Başkanlığı, Talat Aydemir'in idamıyla sonuçlanan 1963'teki darbe girişimine katılan 1459 Harp Okulu öğrencisinin haklarını 37 yıl sonra iade etti.

2001 - Apple şirketi, Mac OS X 10.0 (Cheetah)'ı piyasaya sürdü.

2006 - İspanya'daki ETA örgütü, süresiz ve kalıcı ateşkes ilan etti.

2007 - Türkiye, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Yunanistan'ı 4-1 mağlup etti.

2009 - Ergenekon davasında 21'i tutuklu 56 sanık hakkında hazırlanan 1909 sayfalık ikinci iddianame, davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede emekli Orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon, davanın bir ve iki numaralı sanıkları olarak geçiyor. Eruygur ve Tolon'un, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

2015 - Barselona-Düsseldorf seferini yapan, Lufthansa'nın yan kuruluşu olan Germanwings'e ait Airbus A320 tipi bir yolcu uçağı, Fransız Alpleri'nin güneyinde yer alan Méolans-Revel köyünün dağlık alanına düştü. Kazada 144 yolcu ve 6 mürettebat hayatını kaybetti.

2020 - 2020 Yaz Olimpiyatları koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021'e ertelendi.

24 MART'TA DOĞAN ÜNLÜLER

24 Mart'ta doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1494 - Georgius Agricola, Alman bilim adamı ("Mineralojinin babası") (ö. 1555)

1607 - Michiel de Ruyter, Hollandalı amiral (ö. 1676)

1718 - Leopold August Abel, Alman kemancı ve besteci (ö. 1794)

1733 - Joseph Priestley, İngiliz kimyacı ve filozof (ö. 1804)

1754 - Joel Barlow, Amerikalı şair, diplomat ve siyasetçi (ö. 1812)

1809 - Mariano José de Larra, İspanyol gazeteci ve yazar (ö. 1837)

1834 - William Morris, İngiliz şair ve ressam (ö. 1896)

1846 - Karl von Bülow, Alman mareşali (ö. 1921)

1855 - Andrew W. Mellon, Amerikalı iş adamı, endüstrici, devlet adamı, hayırsever ve sanat koleksiyoncusu (ö. 1937)

1872 - Memmed Said Ordubadi, Azeri yazar, şair, oyun yazarı ve gazeteci (ö. 1950)

1874 - Harry Houdini, Amerikalı illüzyonist (ö. 1926)

1874 - Selim Sırrı Tarcan, Türk eğitmen, spor yöneticisi ve siyasetçi (ö. 1957)

1874 - Luigi Einaudi, İtalya Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı (ö. 1961)

1879 - Neyzen Tevfik, Türk neyzen ve şair (ö. 1953)

1884 - Peter Debye, Hollandalı fizikçi (ö. 1966)

1886 - Edward Weston, Amerikalı fotoğrafçı (ö. 1958)

1886 - Charlotte Mineau, Amerikalı oyuncu (ö. 1979)

1886 - Robert Mallet-Stevens, Fransız mimar ve tasarımcı (ö. 1945)

1887 - Roscoe Arbuckle, Amerikalı komedyen (ö. 1933)

1890 - John Rock, Amerikalı kadın doğum uzmanı ve jinekolog (ö. 1984)

1890 - Baki Vandemir, Türk asker (ö. 1963)

1891 - Charley Toorop, Hollandalı ressam (ö. 1955)

1891 - Sergey Vavilov, Sovyet fizikçi (ö. 1951)

1893 - Walter Baade, Alman astronom (ö. 1960)

1893 - Emmy Göring, Alman aktris ve sahne sanatçısı (ö. 1973)

1894 - Ralph Hammeras, Amerikalı özel efekt tasarımcısı, görüntü ve sanat yönetmeni (ö. 1970)

1897 - Wilhelm Reich, Avusturyalı-Alman-Amerikalı psikiyatrist ve psikanalist (ö. 1973)

1897 - Theodora Kroeber, Amerikalı yazar ve antropolog (ö. 1979)

1903 - Adolf Butenandt, Alman biyokimyacı (ö. 1995)

1909 - Clyde Barrow, Amerikalı kanun kaçağı (ö. 1934)

1911 - Joseph Barbera, Amerikalı çizgi film yapımcısı, animatör ve senarist (ö. 2006)

1917 - John Kendrew, İngiliz biyokimyacı (ö. 1997)

1921 - Vasili Smislov, Rus satranç oyuncusu (ö. 2010)

1926 - Dario Fo, İtalyan yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 2016)

1930 - Steve McQueen, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1980)

1935 - Rodney Bennett, Britanyalı televizyon ve film yönetmeni (ö. 2017)

1937 - İsmet Nedim, Türk müzisyen ve besteci

1944 - Han Myeong-sook, Güney Kore Başbakanı

1944 - Vojislav Koštunica, Sırbistan Başbakanı

1947 - Meiko Kaji, Japon şarkıcı ve aktris

1948 - Orhan Oğuz, Türk sinemacı

1955 - Celâl Şengör, Türk jeolog

1956 - İpek Bilgin, Türk tiyatro oyuncusu

1956 - Steve Ballmer, Amerikalı iş adamı

1960 - Nena, Alman müzisyen

1961 - Yanis Varoufakis, Yunan ekonomist ve siyasetçi

1962 - Ömer Koç, Türk iş adamı

1965 - The Undertaker, Amerikalı güreşçi

1970 - Lara Flynn Boyle, Amerikalı aktris

1972 - Christophe Dugarry, Fransız futbolcu

1973 - Jim Parsons, Amerikalı televizyon dizisi ve sinema oyuncusu

1974 - Alyson Hannigan, Amerikalı oyuncu

1974 - Cenk Torun, Türk oyuncu

1977 - Jessica Chastain, Amerikalı oyuncu

1978 - Tomáš Ujfaluši, Çek futbolcu

1979 - Lake Bell, Amerikalı oyuncu, yazar ve yönetmen

1982 - Boris Dali, Bulgar şarkıcı

1984 - Park Bom, Güney Koreli şarkıcı

1984 - Chris Bosh, Amerikalı basketbolcu

1985 - Lana, Amerikalı dansçı, manken, oyuncu, şarkıcı ve profesyonel güreş menajeri

1987 - Billy Jones, İngiliz futbolcu

1987 - Ramires, Brezilyalı futbolcu

1989 - Aziz Şaverşyan, Rusya doğumlu Avustralyalı vücut geliştiricisi, kişisel antrenör ve manken (d. 2011)

1990 - Lacey Evans, Amerikalı profesyonel kadın güreşçi

1990 - Keisha Castle-Hughes, Yeni Zelandalı aktris

1994 - Aslı Nemutlu, Türk millî kayakçı (ö. 2012)

1997 - Myoui Mina, Japon şarkıcı

24 MART'TA VEFAT EDENLER

24 Mart'ta vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

809 - Harun Reşid, Abbâsîler'in 5. Halifesi (d. 763)

1455 - V. Nicholaus, Papa (d. 1397)

1575 - Yosef Karo, İspanyol Rabbi, Yazar, Filozof ve Kabalist (d. 1488)

1603 - I. Elizabeth, İngiltere Kraliçesi (d. 1533)

1657 - III. Parthenios, Konstantinopolis Ekümenik Patrikhanesi'nin 202. patriği (d. ?)

1751 - János Pálffy, Macar İmparatorluk Mareşali (d. 1664)

1776 - John Harrison, İngiliz marangoz ve saat ustası (d. 1693)

1794 - Jacques-René Hébert, Fransız gazeteci ve siyasetçi (d. 1757)

1844 - Bertel Thorvaldsen, Danimarkalı-İzlandalı heykeltıraş (d. 1770)

1849 - Johann Wolfgang Döbereiner, Alman kimyacı (d. 1780)

1860 - Ii Naosuke, Japon devlet adamı (d. 1815)

1869 - Antoine-Henri Jomini, Fransız asker (d. 1779)

1882 - Henry Wadsworth Longfellow, Amerikalı şair (d. 1807)

1882 - Bertall, Fransız karikatürist, çizer ve yazar (d. 1820)

1889 - Fransiscus Cornelis Donders, Hollandalı doktor (d. 1818)

1894 - Verney Lovett Cameron, İngiliz kâşif (d. 1844)

1901 - İsmail Safa, Türk yazar (d. 1867)

1905 - Jules Verne, Fransız yazar (d. 1828)

1909 - John Millington Synge, İrlandalı oyun yazarı (d. 1871)

1910 - Šimun Milinovic, Hırvat din adamı (d. 1835)

1916 - Enrique Granados, İspanyol piyanist ve besteci (d. 1867)

1934 - William Joseph Hammer, Amerikalı elektrik mühendisi (d. 1858)

1946 - Alexander Alekhine, Rus satranç oyuncusu (d. 1892)

1948 - Nikolay Berdyayev, Rus teolog ve filozof (Hristiyan varoluşçuluğunun önde gelen sözcülerinden) (d. 1874)

1950 - Harold Joseph Laski, İngiliz siyaset bilimcisi ve siyasetçi (d. 1893)

1953 - Mary Teck, Birleşik Krallık Kraliçesi (d. 1867)

1955 - Otto Gessler, Alman siyasetçi (d. 1875)

1962 - Auguste Piccard, İsviçreli fizikçi (d. 1884)

1968 - Alice Guy-Blaché, Fransız film yönetmeni ve yapımcısı (d. 1873)

1968 - Arnaldo Foschini, İtalyan mimar ve akademisyen (d. 1884)

1969 - Joseph Kasavubu, Kongo Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı (d. 1910, 1913, 1915, 1917)

1971 - Arne Jacobsen, Danimarkalı mimar ve tasarımcı (d. 1902)

1971 - Müfide Ferit Tek, Türk romancı (d. 1892)

1976 - Bernard Montgomery, İngiliz asker (d. 1887)

1978 - Doğan Öz, Türk hukukçu ve Türkiye Cumhuriyet Savcısı (d. 1934)

1980 - Óscar Romero, El Salvadorlu katolik papaz (d. 1917)

1984 - Sam Jaffe, Amerikalı aktör (d. 1891)

1986 - Ertuğrul Yeşiltepe, Türk gazeteci (d. 1933)

1987 - Ekrem Zeki Ün, Türk besteci (d. 1910)

1988 - Turhan Feyzioğlu, Türk hukukçu ve politikacı (d. 1922)

1995 - Joseph Needham, Britanyalı biyokimyacı, tarihçi ve sinolog (d. 1900)

1999 - Gertrud Scholtz-Klink, Nazi Almanyası'nda ateşli NSDAP üyesi ve NS-Frauenschaft lideri (d. 1902)

2002 - César Milstein, Arjantinli biyokimyacı (d. 1927)

2008 - Neil Aspinall, İngiliz müzik şirketi yöneticisi (d. 1941)

2008 - Olcay Tiryaki, Türk iç hastalıkları uzmanı ve akademisyen (d. 1955)

2008 - Richard Widmark, Amerikalı aktör (d. 1914)

2010 - Robert Culp, Amerikalı oyuncu, metin yazarı ve yönetmen (d. 1930)

2015 - Oleg Bryjak, Kazak-Alman operacı (d. 1960)

2015 - Maria Radner, Alman opera sanatçısı (d. 1981)

2016 - Maggie Blye, Amerikalı oyuncu (d. 1942)

2016 - Johan Cruyff, Hollandalı futbolcu ve teknik direktör (d. 1947)

2016 - Roger Cicero, Rumen piyanist (d. 1970)

2016 - Esther Herlitz, İsrailli diplomat ve politikacı (d. 1921)

2016 - Zafer Koç, Türk futbolcu (d. 1965)

2016 - Garry Shandling, Amerikalı komedyen, oyuncu, yazar, yapımcı ve yönetmen (d. 1949)

2017 - Leo Peelen, Hollandalı eski bisiklet sporcusu (d. 1968)

2017 - Jean Rouverol, Amerikalı oyuncu, yazar ve senarist (d. 1916)

2017 - Avraham Sharir, İsrailli siyasetçi ve eski bakan (d. 1932)

2018 - José Antonio Abreu, Venezuelalı orkestra şefi, eğitimci, piyanist, ekonomist, aktivist ve siyasetçi (d. 1939)

2018 - Lys Assia, İsviçreli şarkıcı (d. 1924)

2018 - Rim Banna, Filistinli şarkıcı, besteci, aranjör ve aktivist (d. 1966)

2018 - Arnaud Beltrame, Fransız jandarma sınıfında rütbeli asker (d. 1973)

2018 - Bernie De Koven, Amerikalı video oyun tasarımcısı, yazar, öğretim görevlisi ve eğlence kuramcısı (d. 1941)

2019 - Pancracio Celdrán, İspanyol eğitimci, yazar, tarihçi ve gazeteci (d. 1942)

2019 - Nancy Gates, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu (d. 1926)

2019 - Joseph Pilato, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1949)

2020 - Lorenzo Acquarone, İtalyan hukukçu, akademisyen ve siyasetçi (d. 1931)

2020 - Nihat Akbay, eski Türk millî futbolcu (d. 1945)

2020 - Romi Cohn, Çekoslovakya doğumlu Amerikalı haham (d. 1929)

2020 - Manu Dibango, Kamerunlu müzisyen ve söz yazarı (d. 1933)

2020 - Steven Dick, İskoç diplomat ve siyasetçi (d. 1982)

2020 - David Edwards, eski profesyonel basketbol oyuncusu (d. 1971)

2020 - Mohamed Farah, Somalili millî futbolcu (d. 1961)

2020 - Alan Finder, Amerikalı gazeteci (d. 1948)

2020 - Terrence McNally, Amerikalı oyun yazarı ve senarist (d. 1938)

2020 - John F. Murray, Amerikalı pulmonolog (d. 1927)

2020 - Jenny Polanco, Dominikli moda tasarımcısı (d. 1958)

2020 - Ignacio Trelles, Meksikalı futbolcu ve teknik direktör (d. 1916)

2020 - Albert Uderzo, Fransız çizgi roman sanatçısı ve senarist (d. 1927)

2021 - Jean Baudlot, Fransız şarkıcı (d. 1947)

2021 - Enrique Chazarreta, Arjantinli millî futbolcu (d. 1947)

2021 - Haroldo Lima, Brezilyalı siyasetçi ve diktatörlük karşıtı aktivist (d. 1939)

2021 - Anna Kostivna Lypkivska, Ukraynalı tiyatro eleştirmeni, gazeteci ve yazar (d. 1967)

2021 - Vlasta Velisavljevic, Sırp aktör (d. 1926)

2021 - Jessica Walter, Amerikalı aktris (d. 1941)

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