24 Mart Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Mart Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

24 MART'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 13713686

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah SONBAHAR, TÜRKSOY sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 13625319

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah BAŞER, BEYKAN, HAZİN, NİLSU sk bölgelerinde 24/03/2022 12:00:00 - 24/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 13620316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ATAKAN, BAŞARAN, EMRAH, FEDAKAR, GÜZEL PARK, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KERMES, MUHTEŞEM, SELDA, TUNÇ, ÜLKÜMEN sk/ MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞARAN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN sk bölgelerinde 24/03/2022 14:00:00 - 24/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 13595317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASYA, ATEŞ, BEKÇİ, CENGİZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FATİH, FIRIN, GÜLTEKİN, KANDİL, KASAPOĞLU, KATİP AHMET, MAHMUTOĞLU, MARMARA, MENEKŞE, NAMIK KEMAL, REŞİTPAŞA, RIFAT, SPOR, TAKSİ, TALİMHANE, TAVUKÇU, YAZAR, YENİYOL, ÇİĞDEM, ÖZARI, ŞAMLI, ŞEHİT CEM YURTBEKLER sk bölgelerinde 24/03/2022 00:30:00 - 24/03/2022 08:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 13762177

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, DEMİR, MENEKŞE, PINAR, REŞİTPAŞA, İNCESU sk bölgelerinde 24/03/2022 13:00:00 - 24/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1242., 1243., 1244., 1245., 1246., 1247., 1249., 1250., 1257., 1258., 1259., 1268., 1269., 1271., CUMHURİYET, KİRAZLI sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 13541391

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 13755453

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 589., 590., 592., 605., 611., 612. sk bölgelerinde 24/03/2022 11:00:00 - 24/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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