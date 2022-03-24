24 Mart Manisa elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

MANİSA (Haberler.com) - Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 24 Mart Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

24.03.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI UTKU MAHALLESİ VE ÇARŞI MAHALLESİNE BAĞLI 1818-18171802-1806-1800-1815 SOKAKLAR

24.03.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARAAĞAÇLI MAHALLESİ

24.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİNİN; 7 EYLÜL YOLU TOKİ KONUTLARI, İZMİR - ANKARA ASFALTI ÜZERİ ÖZEL TRAFOLAR, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU VE TRAFİK SİNYALİZASYON TESİSLERİ

24.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI FATİH MAHALLESİ 75. YIL BULVARI 4900, 4929, 4816, 4832, 4906, 4931, 4925 SOKAKLAR VE YENİ MAHALLE HOROZKÖY CADDESİ 5751, 4766, 4766, 4760, 4762 SOKAKLAR

24.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BARBAROS MAHALLESİ 4472,4441, 4467, 4478, 4496, 4488, 4492, 4494, 4477, 4475, 4473, 4471, 4462, 4464, 4457 SOKAKLAR

24.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI DİNDARLI MAHALLESİ YEŞİLOVA MEVKİİ DENİZLİ YOLU ÜZERİ TR-2 A KOLU

24.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI DİNDARLI MAHALLESİ YEŞİLOVA MEVKİİ DENİZLİ YOLU ÜZERİ TR-2 B KOLU

24.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ DEMİR YOLU ALTI

24.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DENİŞ MAHALLESİ

24.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI EVCİLER KARAKEÇİLİ MAHALLESİ AKTAŞ ÇANKAYA - YILDIRIMLAR AVUTDERESİ HACELLER SOKAK NARINCALISÜLEYMAN ERZİNCANLILAR MAH ÖZEL TRAFOLAR VE GESLER

24.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÖMÜRCÜ VE DEREİÇİ MAHALLELERİ

24.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞAİREŞREF MAHALLESİ İSTASYON MEVKİİ

24.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-DURASIL-KARASUNNE-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES VE CİVARLARI

24.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KURTLAR MAHALLESİ TR-1 ( C-KOLU )

24.03.2022 10:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI DEREKÖY ORTAKÖY KALINHARMAN YURTBAŞI SARNIÇ GÜVERCİNLİK KÖYLERİ BUNA BAĞLI MAHALLELER VE ÖZEL TRAFOLAR

24.03.2022 10:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI SÜLEYMANLI MAHALLESİ BİR KISMI , HÜRRİYET CADDESİ ,MİRHAT PAŞA CADDESİ ,5 EYLÜL CADDESİ, BENZİNLİKLER, MASKİ İÇME SUYU ÇAMLIK VE CİVARLARI

24.03.2022 10:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SEYİT ALİ MAHALLESİ SAZLIK MEVKİİ

24.03.2022 12:00 14:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI BEİS BETON ÖZEL TR

24.03.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇARŞI MAHALLESİNE BAĞLI 1818-1817-1800-1815 SOKAKLAR DUMLUPINAR CADDESİ

24.03.2022 14:30 17:30 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DİLŞİKAR MAHALLESİ 909-1914-810-912-911-907-908-905 SOKAKLAR BORSA CAD.SEYFETTİNBEY CAD.

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