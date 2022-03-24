24 Mart bugün okullar tatil mi? 24 Mart kar tatili var mı? Yarın okullar tatil mi?

24 Mart bugün okullar tatil mi, Hangi şehirlerde kar tatili var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ülkenin bazı şehirlerinde güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin yarın idari izinli sayılacağını duyurdu. Engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verilen iller hangileri?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bitlis

Bitlis merkez ile Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yatılı bölge okulları hariç tüm okullar 24 Mart Perşembe günü tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engeli personelin de idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.

Kars

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 ilçede okullar tatil edildi. Kentte gece başlayan kar yağışı, özellikle Sarıkamış ve Digor ilçelerinde etkili oldu.Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, Sarıkamış ve Digor ilçe genelindeki tüm okullarda, Kars merkez ve diğer ilçelerde ise, köy okullarının tamamı ile taşımalı eğitim sağlanan öğrencileri için (Özel eğitim öğrencileri dahil); eğitim - öğretime 24 Mat 2022 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır"

Muş

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın için ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları kapsamında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 24 Mart 2022 Perşembe günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 24 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

Erzurum

Erzurum'un Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerine olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 24.03.2022 Perşembe günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde kamu ve özel okulların tamamında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." denildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla nedeniyle Torul ve Kürtün ilçelerinde tüm okullar, diğer ilçelerde de taşımalı sistemle eğitim gerçekleştirilen okullar yarın tatil edildi.

Valilik'ten yapılan duyuruda yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Torul ve Kürtün ilçelerinde 24 Mart Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine ara verildiği kaydedildi. Açıklamada il merkezi, Kelkit, Şiran ve Köse ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi. Kararda ayrıca Torul ve Kürtün ilçelerinde engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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