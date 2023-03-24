24 Mart 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
24 Mart 2023 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
04:00 Spor Artı
05:00 Başlama Vuruşu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Spor Toto Süper Lig Goller
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:40 Avrupa'dan Futbol
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Ne Var Ne Yok
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 İspanya La Liga Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:50 İtalya Seri A Goller
18:00 Spor Merkezi
19:55 Yılport Samsunspor - Altınordu
22:00 Spor Bülteni
23:30 İleri Üçlü