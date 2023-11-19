24 Kasım öğretmenler günü yaklaşırken 24 Kasım resmi tatil mi? Sorusu, vatandaşlar tarafından merak edilen bir soru oluyor. Bu kapsamda araştırmalar gerçekleştirmekte olan birçok vatandaş, yanıt arıyor. Peki, 24 Kasım resmi tatil mi? Öğretmenler günü resmi tatil var mı, yok mu?

Özellikle 24 Kasım, Türkiye'de önemli bir gün olarak kabul edilir ve bu tarih, öğretmenlerimiz için Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Ancak, herkesin kafasını kurcalayan bir soru var: 24 Kasım resmi bir tatil mi? Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Öğretmenler günü okullar tatil mi? Sorusunu ve Öğretmenler günü okul tam gün mü, yarım gün mü? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, 24 Kasım resmi tatil mi? Öğretmenler günü resmi tatil var mı, yok mu?

24 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Bu nedenle Öğretmenler Günü okullar tatil değil, dersler işlenmeye devam edecektir. Banka, eczane, noter, devlet daireleri gibi kurumlar da resmi tatil olmaması nedeniyle olağan şekilde mesai saatlerine devam edecektir. Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, Atatürk Yılı ilan edilen 1981 yılında 12 Eylül Askerî İdaresi tarafından başlatılmış bir uygulamadır.

KARNE TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacak. Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.