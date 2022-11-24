24 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte öğretmenler günü sebebiyle birçok vatandaş 24 Kasım okullar tatil mi? Sorusunu araştırmaya başladı. Öğretmenler günü nedeniyle vatandaşlar tarafından 24 Kasım okullar tatil edildi mi? Sorusu merak konusu oldu ve 24 Kasım okullar tatil mi? Sorusu ile araştırılıyor. Peki, 24 Kasım okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? 24 Kasım okullar tatil edildi mi, son durum ne?

24 Kasım öğretmenler gününün yaklaşması ile birlikte Öğretmenler günü okullar tatil mi? Sorusu araştırılmaya başlandı. Birçok kişi Öğretmenler günü okul tam gün mü, yarım gün mü? Sorusunu merak ediyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen 24 Kasım okullar tatil mi? Ve Bugün okullar tatil mi? Sorusunu yanıtladık. Peki, 24 Kasım okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? 24 Kasım okullar tatil edildi mi, son durum ne?

24 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Bu nedenle Öğretmenler Günü okullar tatil değil, dersler işlenmeye devam edecektir.

TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, Atatürk Yılı ilan edilen 1981 yılında 12 Eylül Askerî İdaresi tarafından başlatılmış bir uygulamadır.