24 Kasım Öğretmenler Günü yurtta coşkuyla kutlandı

'Öğretmenler Günü' Nazilli'de de coşkuyla kutlandı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 24 Kasım 1928'de Başöğretmen unvanının verilişinin yıldönümü dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi. Atatürk büstü önündeki çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 24 Kasım 1928'de 'Başöğretmen' unvanının verilişinin yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Nazilli'de de coşkuyla kutlandı. Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen bu yılki kutlamalar çerçevesinde ilk olarak Atatürk büstü önünde çelenk sunma töreni gerçekleşti. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek'in çelenk sunumun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören son buldu.

"Öğretmenlik, gücünü sevgiden alır"

Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde devam eden kutlama programında günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek: "Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve önemli mesleklerden biridir. Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızı bilimin rehberliğinde, hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı, dinamik ve her şeyden önemlisi ülkesini ve milletini seven, milli manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Hiçbir başarı öyküsü yoktur ki, günün birinde bir öğretmenin eli değmemiş olsun. Hiçbir zafer hikayesi yoktur ki, bir öğretmenin katkısı olmamış olsun. Yine bu ülkede hiçbir kimse yoktur ki, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak iyi işler yapıp ta, bir öğretmenin atölyesinden geçmemiş olsun. Öğretmen demek doktor demek, mimar demek, heykeltıraş demek. Öğretmen demek, bugün sayabileceğimiz tüm meslekler demek. Öğretmen, tüm meslekleri içinde barındıran insan demek. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır!" sözü bize ışık tutmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu kutsal görevi yerine getirirken şehit düşen ve hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum" dedi.

Emekli öğretmenler adına konuşma yapan Öznur Yavaş, göreve yeni başlayan öğretmenler eve öğrencilere mesajlar vererek tüm meslektaşlarının günlerini kutladı. Öznur Yavaş'ın konuşmasının ardından Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Emekli olan öğretmenlere de hizmet şeref belgesi ve plaket takdimi yapıldı. Öğretmenler günü dolayısıyla düzenlenen okullar arası voleybol turnuvasında dereceye giren okullara katılım belgesi ve plaket takdimi yapıldı. Kutlama programı Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo ve müzikli gösteri ile son buldu.

Programa, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Caner Özkul, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, daire amirleri, kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Silopi'de adaylığı kaldırılan öğretmenler, Öğretmenler Günü'nde yemin etti

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde adaylığı kaldırılan öğretmenler yeminlerini etti.

Kaymakamlık binası önünde Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından program, Koç İlkokulu Okulu konferans salonunda devam etti.

Programa, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, 17. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar, Silopi Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Silopi Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen yaptı. Şiir dinletisi, oratoryo gösterilerinin ardından bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın anıldı.

Duygusal anların yaşandığı solanda resim ve müzik yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öte yandan adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin töreni de gerçekleştirildi.

Bir yıl önce Silopi'ye atanan Vanlı Ümmü Gülsüm Güvener, "Vanlı bir öğretmen olarak aşina olduğum insanlara ve kültürde görev yapmak benim için ayrı bir gurur kaynağı. Silopi' de olmaktan ve öğretmenliği yapmaktan çok mutluyum, aynı zamanda adaylığımın kutsal günde, Öğretmenler Günü'nde kaldırılmasından dolayı çok memnun oldum" dedi.

Nursima Şahin ise geçen eylül ayında Silopi'ye atandığını ifade ederek, "Burada çalışmak benim için çok güzel. Bir yılım burada geçti. Adaylığım Öğretmenler Günü'nde kalktı. Böyle bir günde adaylığımın kalkması ve tam anlamıyla öğretmen olmam benim için çok anlamlı" diye konuştu.

Silopi'ye atanmadan önce önyargılı olduğunu ifade eden Şahin, "Bir Manisalı olarak, buraya gelmeden önce ailemin ve benim tepkileri vardı. Gerçekten buraya geldikten sonra bütün önyargılarımız yıkıldı. Yörenin insanı ve bize karşı sıcaklığı ve samimiyeti bize çok iyi geldi. Ailem ve benim yöreye güvenimiz tam. Yörenin insanlarını çok seviyoruz. Burada bize sağlanan imkanlar batıdan farksız, burada çalışmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Van'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı

VAN - Van'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama programı düzenlendi.

Van Devlet Tiyatrosu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, şehit olan öğretmenler için Kur'an-ı Kerim okundu. Aday ve emekli öğretmenlerin birer konuşma yaptığı program daha sonra aday öğretmenlerin yemin töreniyle devam etti. Programda bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, hizmet görevini tamamlayan öğretmenlere emeklilik hayatında sağlık ve huzur diledi. Emekli öğretmenlere yaptıklarının unutulmayacağını söyleyen Vali Balcı, "Devletimiz ve milletimiz adına siz emekli öğretmelerimize teşekkür ediyorum. Şu an görev başında olan öğretmenlerimize de sağlık ve afiyet diliyorum. Öğretmenler bilgilerin taşıyıcısı ve milletimizin yüz akıdır. Öğretmenleri her zaman yürekten seviyoruz" dedi.

Ülkenin geleceği olan çocukların öğretmenlere emanet olduğunu dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ise "Bu emanet sizleri dik tutan ve gururla taşıdığınız bir meşale olarak avuçlarınızda durmaktadır. Gönül coğrafyamız için attığınız her adım, söylediğiniz her güzel söz, yürüttüğünüz her proje ve geliştirdiğiniz her sağlam fikir için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verilmesinin ardından program oratoryo ile sona erdi.

Muş'ta "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı

MUŞ - Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan kutlama programı, Muş Öğretmenevinde devam etti. Öğretmenevi konferans salonunda devam eden programda konuşan Muş Vali Avni Çakır, "Hayatta hepimizin anne ve babamızdan sonra tanıdığı ve etkilendiğimiz en büyük kimlik şüphesiz ki öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimiz hayatımızdaki en önemli figürlerdir. Bizlere ufuk açan, geleceğe yönelik umut veren, bizlerin yeteneklerini keşfeden, coşkuyu gören, varsa ailemizin, çevremizin eksiklerini kapatan, geleceğe dair hayatımızdaki her şeyimiz. Öğretmenlik, geçmişle gelecek arasında köprü kuran, geleceğin çok daha aydınlık, bugünlerden çok daha güçlü olması için yoğun çaba sarf eden bir meslek dalıdır. Allah'a şükür ki devletimiz, milletimiz, gençliğimiz, geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz, bugün dünden çok daha donanımlı, çok daha güçlü. Yarın da inşallah sizlerin sayesinde gelecek olanlar bugünden çok daha donanımlı, çok daha güçlü olacaktır. Bunun yansıması olarak da Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti yarın, bugünden çok güçlü olacaktır" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç'ın da yaptığı konuşmanın ardından şiirler okundu, aday öğretmenler yemin etti. Öğretmenler tarafından şarkıların seslendirdiği programda, katıldıkları yarışmalarda derece giren öğrencilere ödülleri verildi.

Vali Çakır ve beraberindeki heyetin resim sergisinin gezmesiyle son bulan programa İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Niğdeli öğretmenler Nurdağı'ndaki öğretmenlerin gününü kutladı

NİĞDE - Niğde ve Gaziantep Nurdağı öğretmenleri 'Gönül Bağı Projesi' ile Öğretmenler Günü'nü çevrimiçi etkinlikle kutladı.

6 Şubat depreminin ardından ilk Öğretmenler Günü'nü kutlayacak olan Nurdağı Nurten Öztürk Ortaokulu öğretmenleri için Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri proje hazırladı. Nurdağı Gönül Bağı Projesi ile ilgili bilgi veren Niğde Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Abdullah Taşpınar; iki okul öğretmenleri arasında gönül bağı kurmak, mesleki paylaşımlarda bulunmak ve ortak sosyal faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle moral ve motivasyonlarını artırmak istedik dedi. Taşpınar; "Bu proje ile iki okul öğretmenlerinin sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirmeleri, toplumun milli ve manevi değerlerini ön plana çıkaracak sanatsal ve kültürel etkinliklerle yardımlaşma kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmeleri, hoşgörü, saygı, sevgi, meslek aidiyeti vs. erdemlerin yaygınlaştırmaları ve kalıcı gönül köprüleri kurmaları hedeflendi" dedi.

Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri tarafından kendilerine gönderilen hediyeler için teşekkür eden Nurdağı Nurten Öztürk Ortaokulu öğretmenlerine, Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından çevrimiçi konser de verildi.

Öğretmenlerin en mutlu günü

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolu dolu etkinliklerle kutlandı. Öğrencilerin hazırladığı gösterilere sahne olan bu özel günde, ilçede görev yapmak üzere 2 öğretmen yeminlerini ederek göreve başladı.

Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, müzik öğretmeni ile öğrencilerden oluşan koro, söylediği türkülerle izleyicileri mest etti. Programın devamında öğrencilerin hazırlamış olduğu gösteriler sahnelendi. Programda şehit öğretmenler de anıldı. İlçe genelinde öğretmenler arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

Öğrencilerin hazırladığı gösterilere sahne olan bu özel günde, ilçede görev yapmak üzere 2 öğretmen de yeminlerini ederek görevlerine başladı.

75 yaşındaki emekli öğretmen Suat Candemir, "Emekli olalı 29 yıl oldu. 27 yıl öğretmenlik yaptım. Bolu'nun ilçelerinde ve köylerinde öğretmenlik yaptım. Gençlere tavsiyelerim mesleğe değer versinler. Ücretli öğretmenlik değil atanmak için mücadele etsinler. Günü gelen öğretmen olsun. KPSS sistemi kalksın. Yaşlanınca öğretmenliği bıraktım. Geriden gelen genç nesilin önünü açtım" dedi.

Iğdır'da 'Öğretmenler Günü' programı

IĞDIR - Iğdır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 'Öğretmenler Günü' programı düzenlendi.

Tüm yurtta olduğu gibi Iğdır'da da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Iğdır Kültür Merkezinde düzenlenen program saygı duruşu ve istiklal marşı sonrası günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile devam etti. Programda bir konuşma yapan Iğdır Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı; "Bir milletin çağdaş uygarlıklar seviyesine yetişebilmesi ancak eğitim ve öğretimin bilimsel ve teknik yöntemlerle yürütülmesine bağlıdır. Bugün çağdaşlaşma ve kalkınmanın tek yolu ancak eğitim ile mümkündür" dedi.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan ise öğretmenlere çok şey borçlu olduklarını belirterek; "Bizim Milli Eğitim Bakanlığın siz değerli öğretmenlerin en önemli görevi çocukları çağdaş dünyaya hazırlamak; bilim, fen bu tür bilimlere yetiştirmenin yanı sıra en büyük göreviniz insan yetiştirmektir. İnsan yetiştirmenin altında gelenek ve göreneklere bağlı insan yetiştirmek en büyük görevinizdir" dedi.

Program emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi verilmesi ile devam ederken daha sonra ise şehit edilen öğretmenler ile ilgili hazırlana sinevizyon gösterisi yapıldı. Gösteri esnasında salondakiler duygulandı. Program, 2022-2023 eğitim öğretim yılında görev başlayan ve adaylıkları kaldırılan öğretmenlerin yemin töreni, tiyatro, müzik gösterisi ve sergi sonrası sona erdi.

Kırklareli'nde öğretmenler günü etkinliklerle kutlandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler günü düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler günü için etkinlikler düzenlendi. İlk olarak Özgürlük ve Demokrasi Meydanında çelenk töreni gerçekleşti. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Lililyar Özefsun anıta çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okundu, Özefsun'da katılan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Etkinlikler Rektörlük Kültür Merkezinde devam etti.