24 Kasım Öğretmenler günü yarım gün mü? Öğretmenler günü tam gün mü? Bugün okullar tatil mi? 24 kasım öğretmenler günü öğleden sonra tatil mi?

24 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte öğretmenler günü sebebiyle birçok vatandaş 24 Kasım Öğretmenler günü yarım gün mü? Sorusunu araştırıyor. Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu nedenle vatandaşlar, 24 Kasım Öğretmenler günü yarım gün mü, tam gün mü? Sorusunu araştırıyor. Peki, 24 Kasım Öğretmenler günü yarım gün mü? 24 Kasım Öğretmenler günü yarım gün mü, tam gün mü? Bugün okullar tatil mi?24 kasım öğretmenler günü öğleden sonra tatil mi?

24 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte 24 Kasım Öğretmenler günü yarım gün mü? Sorusu birçok kişi tarafından merak konusu oldu ve 24 Kasım Öğretmenler günü yarım gün mü, tam gün mü? Şeklinde araştırılmaya başlandı. Bu haberimizde merak eden vatandaşlar için 24 Kasım Öğretmenler günü yarım gün mü? Sorusunu yanıtladık. Peki, 24 Kasım Öğretmenler günü yarım gün mü? 24 Kasım Öğretmenler günü yarım gün mü, tam gün mü? Bugün okullar tatil mi? 24 kasım öğretmenler günü öğleden sonra tatil mi?

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Bu nedenle Öğretmenler Günü okullar tatil değil, dersler tam gün şeklinde işlenmeye devam edecektir.

TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, Atatürk Yılı ilan edilen 1981 yılında 12 Eylül Askerî İdaresi tarafından başlatılmış bir uygulamadır.