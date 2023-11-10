24 Kasım öğretmenler günü yaklaşırken birçok kişi tarafından 24 kasım tarihinin resmi tatil olup, olmadığı internet üzerinde araştırılıyor ve merak ediliyor. Peki, 24 Kasım öğretmenler günü tatil mi? 24 Kasım yarım gün mü, tam gün mü?

24 Kasım öğretmenler günü tatil mi? Sorusu, kasım ayının sonuna yaklaşılması ile birlikte birçok vatandaş tarafından merak edilen ve internet üzerinde araştırılan sorular arasında yer alıyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Öğretmenler günü okullar tatil mi? Sorusunu ve Öğretmenler günü okul tam gün mü, yarım gün mü? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, 24 Kasım öğretmenler günü tatil mi? 24 Kasım yarım gün mü, tam gün mü?

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Bu nedenle Öğretmenler Günü okullar tatil değil, dersler işlenmeye devam edecektir. Banka, eczane, noter, devlet daireleri gibi kurumlar da resmi tatil olmaması nedeniyle olağan şekilde mesai saatlerine devam edecektir. Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, Atatürk Yılı ilan edilen 1981 yılında 12 Eylül Askerî İdaresi tarafından başlatılmış bir uygulamadır.

2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.