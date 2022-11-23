Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Öğretmenler Günü için en anlamlı mesajlar araştırılıyor. 24 Kasım öğretmenler günü mesajları! Öğretmenler Günü mesajı resimli! En güzel Öğretmenler Günü mesajı! En anlamlı Öğretmenler Günü mesajı!

24 Kasım Öğretmenler Günü Doodle Ekranına Taşındı! 24 Kasım'da ne oldu? 24 Kasım anlamı ve önemi nedir?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir.Öğretmenler Günü için en anlamlı mesajlar araştırılıyor. İşte, 24 Kasım öğretmenler günü mesajları! Öğretmenler Günü mesajı resimli! En güzel Öğretmenler Günü mesajı! En anlamlı Öğretmenler Günü mesajı!

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI!

Türkiye Cumhuriyeti, çağı, bilimin ışığında sizlerin gayreti ile yakalayacaktır.

Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız.

Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun. Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum. Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim.

Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

7 Ayrı ülkeden 77 çeşit arı gelse 777 çiçeğe konsa hiçbiri sizin kadar olamaz öğretmenim.

Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmenlerdir. (M. Kemal Atatürk)

Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!

Öğretmenim içimdeki değerleri keşfedip bana cesaret vererek benim ben olmamı sağladığınız için teşekkür ederim. Gününüzü içtenlikle kutlarım.

Öğretmenlik tünelin ucundaki ışığa benzer. Sizi aydınlığa çıkaracak olan odur size düşen tünelden çıkmayı başarmak. Öğretmenler günü kutlu olsun.

Güvenle emanet edildiğimiz 2. Ailemizdir onlar, iyi ki varlar. Öğretmenler günü kutlu olsun.

Yeri geldi okulda anne/baba, yeri geldi bir arkadaş oldunuz bana öğretmenim. Öğretmenler gününüzü en içten dileklerimle kutlarım.

Tüm fedakar ve üretken öğretmenlerimizin bu değerli gününü içtenlikle kutluyorum.

Milletleri kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI RESİMLİ!

EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI!

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Şayet siz olmasaydınız, dünyanın en eksik insanlarında birisi olurdum. Bana hayattaki güzel şeyleri gösterip, bugünkü halime gelmemin en büyük destekçisi oldunuz. Yüzünüzdeki o güzel gülümseme hiçbir zaman kaybolmaz umarım. İyi ki varsınız öğretmenim.

Bir öğretmen olmaktan fazlası oldunuz benim için. Bir dost, bir destekçi kısacası her şey oldunuz. Bana verdiğiniz destekleri asla unutmayacağım. Hayat boyu mutlu olmanız dileğiyle. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Okula gelmenin en zor olduğu günlerde bile sizin dersiniz için koşa koşa gelirdim. Siz adeta sınıf üzerinde açan bir güneştiniz ve ışığınız ile bizleri aydınlattınız. En özel gününüz, öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Bize bugünkü halimize gelebilmemiz için verdiğiniz ilhamı olmasaydı şu an kesinlikle bambaşka birisi olurdum. İyi ki bizi koruyup, desteğiniz verdiğiniz. Nice mutlu öğretmenler günleri görmeniz dileğiyle