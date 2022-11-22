24 Kasım Öğretmenler Günü Hediye Fikirleri

24 Kasım öğretmenler gününe sayılı günler kaldı. 24 Kasım öğretmenler gününde öğretmenlerinize ve öğretmen yakınlarınıza almanız gereken hediyeleri sizler için derledik. 24 Kasım öğretmenler gününde bu hediyelerle öğretmenlerinizi ve öğretmen yakınlarınızı mutlu edebilirsiniz. Ülkemizde her 24 Kasım öğretmenler gününde okullarda çeşitli kutlamalar yapılır. Kutlamaların ardından öğrenciler öğretmenlerine, kendilerine öğrettikleri bilgilere teşekkür amacıyla hediyelerini verirler. Mustafa Kemal Atatürk, 24 Kasım 1928 tarihini "Millet Mekteplerinin Başöğretmenliği" olarak kabul etmiştir. Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında öğretmenler günü kutlanmasına karar verilmiştir. İşte yüksek not garantili öğretmenler günü hediye fikirleri...

HARİKA ÖĞRETMEN KUPA BARDAK

Her fırsatta dersten nasıl kaytarırım diye düşünenler, sınıfı geçebilmek için yıl sonunda öğretmeninden kanaat notu dilenmek zorunda kalmak istemiyorsanız öğretmenler gününde, öğretmeninizin unutamayacağı bir öğretmenler günü hediyesi almaya ne dersiniz? İlginç tasarımlarıyla herkesin beğenisini kazanacak veya ismine özel tasarlayacağınız hediyenizle hem öğretmeninizi mutlu edecek hem de kanaat notu kullanması gerektiğinde hediyeniz aklına gelecek ve istediğiniz notu kapacaksınız. Öğretmeniniz kış boyunca çay ve kahvelerini keyifle yudumlasın istiyorsanız bu şık kupayı hediye olarak tercih edebilirsiniz. Kupayı sıradan bir hediye olmaktan çıkarmak isterseniz de üzerine "Deniz Tiçır" gibi esprili bir mesaj eklemeniz yeterli.



İSME ÖZEL 2'Lİ BEYAZ KALEM

Not defterini doldururken kullandığı kalemin sizin hediyeniz olduğunu anımsamasını istiyorsanız beyazın saflığını ve zarifliğini taşıyan bu kalemi hediye olarak tercih edebilirsiniz.

YILDIZ 3 BOYUTLU LED LAMBA

Hayata dair bildiği her şeyi sizinle paylaşan öğretmeninizin önüne dünyanın tüm güzelliklerini sunabilseydiniz keşke. Şimdilik yıldızları odasına taşımaya ne dersiniz? Gökyüzünün güzelliklerini odasında yaşatacak olan lambanın farklı renk seçenekleri mevcut.

ÖĞRETMENE ÖZEL TEXT POSTER KANVAS TABLO

Hayatını öğrencilerine adayan biricik öğretmeninize sınıfça bir sürpriz yapmak isterseniz arka planında tüm sınıf öğrencilerinin isminin yer aldığı şık bir tablo hazırlayabilirsiniz.

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE ÖZEL KARE YASTIK

Her söylemini sonunda matematiğin önemine bağlayan öğretmeniniz, gün sonunda arkasına yaslanıp dinlenmeyi ve enerji depolamayı hak ediyor. O halde sırtını yumuşacık bir yastığa yaslaması için kolları sıvayın ve ismine özel bir yastık tasarlayın.





KİŞİYE ÖZEL GÜMÜŞ KAPLAMA KARE KOL DÜĞMESİ

Bilgisinin yanı sıra şıklığıyla da sizi kendisine hayran bırakıyorsa şıklığına şıklık katacak bu kol düğmeleri tam öğretmeninize göre.

ÖĞRENCİLİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÇİKOLATALARI 25'Lİ

En az öğretmeniniz kadar tatlı bir hediye seçeneği arıyorsanız çikolatan başka bir seçenek düşünemiyoruz. Paketinde kız veya erkek çocuk figürlerinin ve mesajınızın yer alacağı çikolatalar öğretmeninizin ağzını tatlandıracak.

BEYAZ ÇİÇEKLER KOKULU TAŞ ARANJMANI

Öğretmeninizin zarifliğini ve saflığını yansıtacak en anlamlı hediye çiçekler ancak onlar da bir iki gün sonra solup gidiyor. Bu yüzden alternatif hediye seçenekleri arıyorsanız gerçek kokusu ve aranjmanıyla gerçek çiçekleri aratmayacak kokulu taş aranjmanına bayılacaksınız.

İSME ÖZEL DESENLİ AHŞAP USB BELLEK

Kullandığı cihazlarla derslerin daha verimli ve daha eğlenceli bir hal almasını sağlayan öğretmeninize kullandığı materyalleri yanında taşımasına olanak sağlayacak USB bellek de hediye edebilirsiniz.

KİŞİYE ÖZEL AHŞAP KAPLAMA KALPLİ AYNA

"Ayna ayna söyle ona ondan daha güzel bir öğretmen yok bu dünyada" notunu iliştireceğiniz bu ayna üzerine öğretmeninizin isminin baş harflerini yazdırabilirsiniz. Bu ürünler ve daha fazlası için