24 Kasım Öğretmenler Günü Doodle Ekranına Taşındı! 24 Kasım'da ne oldu? 24 Kasım anlamı ve önemi nedir?

24 Kasım Öğretmenler Günü Google'ın özel köşesi Doodle'a taşındı. Google'da arama yapmak isteyen vatandaşlar Google'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel hazırladığı doodle ile karşılaştı. Önemli gün ve haftalara özel doodle ekranı hazırlayarak kutlayan Google, bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü Doodle ekranına taşıdı. Peki, 24 Kasım'da ne oldu? 24 Kasım anlamı ve önemi nedir? İşte detaylar...

24 Kasım Öğretmenler Günü Doodle Ekranına Taşındı! Google'da arama yapmak isteyen vatandaşlar Google'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel hazırladığı doodle ile karşılaştı. Önemli gün ve haftalara özel doodle ekranı hazırlayarak kutlayan Google, bugüne özel 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Doodle ekranına taşıdı. Peki, 24 Kasım'da ne oldu? 24 Kasım anlamı ve önemi nedir? Detaylar haberimizde...

24 KASIM'DA NE OLDU?

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. Kendi kültürel ve tarihî özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

24 KASIM ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir. Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.