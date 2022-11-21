24 Kasım Öğretmenler Günü olması sebebiyle resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 24 Kasım tatil mi? MEB 2022 çalışma takvimi ne, Kasım ayı ara tatili olacak mı? 24 Kasım Öğretmenler Günü 2022 tatil mi?

24 Kasım gününe sayılı günler kala vatandaşlar Öğretmenler Günü hakkında araştırımalar yapmaya başladı. En çok merak edilen konulardan biri de Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmadığı konusu oldu. Peki, 24 Kasım tatil mi? Okullarda Kasım ayı ara tatil tarihleri ne zaman başlıyor? 24 Kasım Öğretmenler Günü 2022 tatil mi?

24 KASIM'DA RESMİ TATİL OLACAK MI?

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de resmi tatil olmayacak.

SÖMESTRİ TATİLİ NE ZAMAN 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu. Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.