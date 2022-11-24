24 Kasım Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 24 Kasım Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 24 Kasım Perşembe Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 24 Kasım Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 24.11.2022 08:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM REŞATBEY MAHALLESİ 169-170-162-186-163-161-160-329-188-176-190-189 SK PAZARPAZARI VE CİVARLARI
- 24.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEKELİ IŞIKLAR,ÇEVİRCEK,Ç.SULTENİYE,BOZARMUT,KAYRAKALTI,TABANLAR,TÜRK PİYALE MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKMI ÇALIŞMASI DURASILLI MAHALLESİ TAMAMI, EGE NATURE İLAÇ, BAŞAK PAZARLAMA , DURASILLI AÇIK VE KAPALI CEZA EVİ, KURBAN BAHARAT, DURASILLI MAHALLESİNDE BULUNAN İZMİR-ANKARA YOLU ÜZERİ TRAFİK UYARI İKAZ SİNYALİZASYONU VE BU BÖLGEDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER
- 24.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HARMANDALI -HACIHALİLLER-HAMZABEYLİ -AŞAĞIÇOBANİSA -YUKARIÇOBANİSA -ŞİRİN - AYVACIK -SANCAKLI ÇEŞMEBASI -SANCAKLI KAYADİBİ -KARAOĞLANLI -SANCAKLI BOSKÖY -SANCAKLI UZUNÇINAR -SANCAKLI İĞDECİK MAHALLELERİ DERİCİLER SİTESİ İZSU VE CIVARINDAKİ TÜM FABRİKALAR TARIMSAL SULAMALAR MASKİ İÇME SULARI
- 24.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TIRAZLAR MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ, SIĞIRTMAÇLI, DOĞUŞLAR, YEŞİLTEPE, YUKARIKOÇAKLAR, BAHADIRLAR, BAHARLAR, GÜNEYDAMLARI, ŞEYHDAVUTLAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KEÇİLİKÖY MAHALLESİ 5600 VE 5605 SOKAK
- 24.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI RAHMİYE TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI TR 1-2-3 TAMER GİRİŞKEN ÖZEL TR TALAT ÜNLÜ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 24.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TİYENLİ VE DEĞNEKLER MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ İŞLETMELER VE ÖZEL TRAFOLU ABONELER
- 24.11.2022 12:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM MOLLASÜLEYMANLI-KARAYAĞCIHACILAR-SÜMBÜLTEPE-KARAKILINÇLI-DAVUTLAR-KARAVELİLER-MUSLİH-PELİTALAN-ÖRENCİK-DEMİRCİ MAHALLELERİ VE CIVARINDAKİ İŞLETMELER TARIMSAL SULAMALAR GES ÜRETİM SANTRALLERİ
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYNIALİ MAHALLESİ 3209-3205-3211-3202-3217-3212 SOKAKLAR
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYNIALİ MAHALLESİ 3300-3306-3315-3317 SOKAKLAR
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YARHASANLAR MAHALLESİ 2315-2310-2312-2313-2306-2311 SOKAKLAR
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ OKUL CAD.4212-4203-4203-4206-4222 SOKAKLAR
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYNIALİ MAHALLESİ 3306-3308-3309-3302-3307 SOKAKLAR
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEVFİKİYE MAHALLESİ 3810-3812-3816-3814-3813-3816 SOKAKLAR
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ADNANMENDERES MAHALLESİ 100-352-307-309-354 SOKAKLAR
- 25.11.2022 09:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM YENİ MAHALLE 4729, 4815, HAFSA SULTAN MAHALLESİ 4800, 4815, 4813, 4827 SOKAKLAR
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DEREKÖY MAHALLESİ VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ GİZEM YAĞ MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER DEREKÖY SULAMA KOOP ÜÇAVLU MAHALLESİ MASKİ İÇME SUYU TESİSLRİ VE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ,ZEYTİNLİOVA CUMHURİYET CADDESİ
- 25.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ADALA MAHALLESİ TAMAMI VE TİCARETHANE BESİ DAMLARI
- 25.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI DUALAR MAHALLESİ SAYALAR MEVKİİ (D KOLU)
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULU CAMİ MAHALLESİNİN; ATATÜRK, NERGİS, SÜNBÜL, GENCE, KÖROĞLU, SANAYİ 4, SANAYİ 8, SANAYİ 5 SOKAKLARI, BARBAROS MAHALLESİNİN; FATİH, LADİN, BAĞBOZUMU, DUT, GAZİ, KÖKNAR, GÖKÇEN PAŞA, İĞDE SOKAKLARI, GÜLDEDE MAHALLESİ; BOZTAŞ SOKAK, ALTIEYLÜL MAHALLESİNİN; HASAN YARIŞ, SPOR MEYDANI SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 25.11.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM DADAĞLI MAHALLESİ, SELİMİYE MAHALLESİ DUTLUKUYU MEVKİİ VE TOPUZLU MEVKİİ, ÇARIKKARALAR MAHALLESİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR