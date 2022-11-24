24 Kasım İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

Elektrikler ne zaman gelecek? 24 Kasım Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 24 Kasım günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

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İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Kasım Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34536666

İSTANBUL ESENYURT ilce -HÜRRİYET mah sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34539454

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 683., 687., 699., 711., 712., 713., AŞIK ŞENLİK, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34539457

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 660., 661., 662., 676., 681., 682., 683., 685., 686., 710., GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34539482

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1646., 1658., 1659., 1668. sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34542832

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah TUNÇ sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34541781

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1069. sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34542747

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1449., 1450., 1451., 1452., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 24/11/2022 12:00:00 - 24/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34537619

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 803. sk bölgelerinde 24/11/2022 00:01:00 - 24/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34537621

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 873. sk bölgelerinde 24/11/2022 03:00:00 - 24/11/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34537620

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 873. sk / HAVAALANI mah FERMAN, FORUM, FOSFOR, FUAR, GARANTİ, GÖZLET, GÖZTEPE, GÜLDÜRÜ, GÜLYÜZÜ, GÜÇLÜ, HABER, HİZMET, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 24/11/2022 04:00:00 - 24/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34537623

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah FORUM sk bölgelerinde 24/11/2022 06:30:00 - 24/11/2022 07:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34534105

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1214. sk bölgelerinde 24/11/2022 14:00:00 - 24/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34536556

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR KEMALETTİN mah BÜYÜK TULUMBA, KALAYCI ŞEVKİ, SEKBANBAŞI, SOĞANAĞA CAMİİ, TURANLI sk bölgelerinde 24/11/2022 00:00:00 - 24/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34541783

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah SEVGİ sk / NİŞANCA mah NALBANT CAMİİ, SEVGİ sk bölgelerinde 24/11/2022 11:00:00 - 24/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34535984

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALABORA, ALİ GÜLMEZ, BODUR, DESTAN, DURMAZ, DİNÇER KARAY, ERENLER, GÜLLÜLER, GÜLMEZ, HASAN ÖNEL, KARA İBRAHİM, KIRLANGIÇ, KOZA, KURŞUN, MÜMTAZ SEVİNÇ, PLEVNE, POYRAZ, SEVTAP, SEVİNÇ, TAN, TAŞER, TİRYAKİ SUYU, ÖNER, ÖZGÜNER, ÜLKER, ŞAN sk / YEŞİLKENT mah G-848 sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34541838

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah PINAR sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34539500

İSTANBUL AVCILAR ilce -YEŞİLKENT mah Tevfik Fikret cd., Balıkyolu cd., sk bölgelerinde 24/11/2022 12:00:00 - 24/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34542824

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah FEVZİ ÇAKMAK, HASAT, HİNDİ, ŞAHİN sk bölgelerinde 24/11/2022 13:00:00 - 24/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.