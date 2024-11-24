24 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? Son deprem raporları!

Afad ve Kandilli Rasathanesi 24 Kasım Pazar günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Peki, deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu? Son deprem raporları!

DEPREM Mİ OLDU?

24 Kasım 2024 tarihinde Türkiye'de birkaç hafif deprem kaydedildi. Öne çıkan sarsıntılar arasında Van'ın Bahçesaray ilçesinde 2.4 büyüklüğünde ve 7 km derinlikte bir deprem yer aldı. Bunun dışında, Malatya, İzmir ve Ankara gibi illerde 1 ila 2 büyüklüğünde daha hafif sarsıntılar meydana geldi. Bu depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın listelerinde yer almakta ve detaylı bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.