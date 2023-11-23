24 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 24 Kasım Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 24 Kasım Cuma Hutbesi!

Diyanet İşleri Başkanlığı 24 Kasım Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. 24 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! İşte, 24 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 24 Kasım Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 24 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 24 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!

24 Kasım CUMA HUTBESİ YAYINLANDI MI?