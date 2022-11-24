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24 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

24 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı

24 Kasım 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Kupa Saati

01:00 Dünya Kupası Özetler

02:00 Almanya - Japonya

03:45 Dünya Kupası Özetler

04:15 İspanya - Kosta Rika

06:00 Kupa Saati

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Dünya Kupası Özetler

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 Dünya Kupası Özetler

14:00 TBMM-TV

18:00 Kupa Günlüğü

19:00 Spor Merkezi

22:00 Aktüel Futbol

Kaynak: InterSinema.com / TV

Almanya Spor Trt TV Haberler

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