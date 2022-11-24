24 Kasım 2022 Ntv Yayın Akışı
TV Haberleri
24 Kasım 2022 Perşembe günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?
Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
NTV YAYIN AKIŞI
00:00 Bugün Yarın
00:50 Paranın Nabzı
00:55 Hava Durumu
01:00 Bugün Yarın
01:35 Gece Gündüz (Tekrar)
01:55 Hava Durumu
02:00 Haber Bülteni
02:10 Hava Durumu
02:15 Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler (Tekrar)
03:00 Haber Bülteni
03:10 Hava Durumu
03:15 Ahmet Mümtaz Taylan İle Empati (Tekrar)
04:00 Haber Bülteni
04:15 Ahmet Mümtaz Taylan İle Empati (Tekrar)
04:55 Hava Durumu
05:00 Haber Bülteni
05:30 Hava Durumu
05:35 Dünyanın Haberi (Tekrar)
06:00 Haber Bülteni
06:40 Paranın Nabzı
06:45 Lifestyle
06:50 Laf Aramızda
06:55 Hava Durumu
07:00 Mesut Yar İle Bugün
08:54 Hava Durumu
09:00 Haber Merkezi
09:30 Geri Sayım
09:55 Hava Durumu
10:00 Haber Merkezi
10:40 Paranın Nabzı
10:45 Spor
10:55 Hava Durumu
11:00 Haber Merkezi
11:20 Piyasa Ekranı
11:25 Laf Aramızda
11:30 Tekno Hayat
11:45 Spor
11:55 Hava Durumu
12:00 Haber Merkezi
12:10 Piyasa Ekranı
12:30 Paranın Nabzı
12:35 Spor
12:45 Umut Öyküleri (Tekrar)
12:55 Hava Durumu
13:00 Öğle Bülteni
13:50 Piyasa Ekranı
13:55 Hava Durumu
14:00 Öğle Bülteni
14:15 Piyasa Ekranı
14:20 Spor
14:30 Finans Kafe
14:50 Paranın Nabzı
14:55 Hava Durumu
15:00 Öğle Bülteni
15:15 Paranın Nabzı
15:20 Spor
15:30 Bakış
15:55 Hava Durumu
16:00 Günün İçinden
16:35 Paranın Nabzı
16:40 Laf Aramızda
16:45 Spor
16:55 Hava Durumu
17:00 Günün İçinden
17:30 Paranın Nabzı
17:35 Gece Gündüz
17:55 Hava Durumu
18:00 Günün İçinden
18:25 Piyasa Ekranı
18:30 Dünyanın Haberi
18:45 Spor
18:55 Hava Durumu
19:00 Akşam Haberleri
19:05 Piyasa Ekranı
19:10 Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler
19:50 Ana Haber Özet
19:55 Hava Durumu
20:00 Ana Haber
20:50 Piyasa Ekranı
20:55 Hava Durumu
21:00 Yakın Plan
22:55 Hava Durumu
23:00 Bugün Yarın
23:50 Paranın Nabzı
23:55 Hava Durumu