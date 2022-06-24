24 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim aldı, ödülü ne, ödülden kimler faydalandı?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 3. üçüncü bireysel dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım ve kişi hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 24 Haziran yemek ödülü ne oldu? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi isim aldı? Dokunulmaz olan isim kimin ismini söyledi? Dokunulmaz hangi ismi söyleyecek? İşte detaylar...

SURVİVOR 2022 SON 8'E KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

- Batuhan

- Adem

- Ogeday

- Hikmet

- Nagihan

- Nisa

- Ayşe

- Berkan

24 HAZİRAN SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Öncelikle sıralama oyunu oynanacak. 6 yarışmacı kaldığı için ilk 2 sıralamada olanlar doğrudan yarı finale yükselecek.

Sıralama oyunlarını Adem ve Nisa ilk 2 sırada tamamlıyor ve doğrudan yarı finale yükseliyor.

1. tur eşleşmeleri:

Batuhan vs Ayşe : Ayşe bir üst tura çıktı.

Ayşe bir üst tura çıktı. Nisa vs Hikmet : Hikmet bir üst tura çıktı.

Yarı final eşleşmesi:

Nagihan vs Ayşe : Ayşe finale çıktı.

Hikmet vs Adem : Adem finale çıktı.

FİNAL : ADEM VS AYŞE

Dokunulmazlığı kazanan isim henüz belli olmadı. Açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : -

24 HAZİRAN SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Bugünkü ödül dondurma oluyor. Kazananlar birbirinden güzel Algida dondurmalar kazanacak.

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