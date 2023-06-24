Kurban Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar Kargo şirketleri bayramda açık mı? 24 Haziran eczaneler açık mı? Pazartesi eczaneler açık mı, kapalı mı? sorularını araştırıyor. Bankalar, noterler ve adliyelerin durumu da merak ediliyor. İşte detaylar...

24 Haziran eczaneler açık mı? Pazartesi eczaneler açık mı, kapalı mı? soruları araştırılıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kalmasıyla beraber vatandaşların gündeminde 24 Haziran eczaneler açık mı? Pazartesi eczaneler açık mı, kapalı mı? soruları yer aldı.

24 HAZİRAN ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler bugün hafta sonu olması nedeniyle hizmet vermeyecek. Hafta sonu hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler ise hafta sonu boyunca açık olacaktır. Eczaneler 26 Haziran Pazartesi günü ise olağan şekilde hizmet verecek, Arefe günü yarım gün mesaisi uygulandığı için eczaneler saat 13.00'e kadar açık olacak. 13.00'dan sonra ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

KARGO ŞİRKETLERİ BAYRAMDA AÇIK MI?

Kargolar 26 Haziran Pazartesi günü hizmet vermeye devam ederken 27 Haziran arefe günü yarım gün hizmet verecek.

KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Kargo şirketleri bayram boyunca hizmet vermeyecek. Bayram tatilinin bitmesinin ardından 3 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.

PAZARTESİ ADLİYELER AÇIK MI?

9 günlük idari izin memurları kapsıyor bu nedenle adliyeler 26 Haziran Pazartesi günü açık olmayacak. Bayram tatilinde nöbetçi adliyeler hizmet verecek.

26 - 27 HAZİRAN'DA BANKALAR AÇIK MI?

İdari izin sadece kamu personeli için geçerlidir. Özel sektör olan bankalar ise idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar ise Borsa İstanbul'un çalışma sistemine bağlı olarak çalışıyor bu nedenle bankaların 26-27 Haziran tarihlerinde çalışması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI 2023?

Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor bu nedenle bankalar Kurban Bayramı'nda kapalı olacak. Bankacılık işlemleri Kurban Bayramı'nın bitişinin ardından ilk iş gününde devam edecek.

26 HAZİRAN NOTERLER AÇIK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili de konuştu. Bayram tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.

26 Haziran günü resmi tatil sayılmıyor bu nedenle noterler açık olacak.