24 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 24 Haziran Cuma Hutbesi tam metni! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

24 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 24 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
24 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 24 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!

Diyanet İşleri Başkanlığı 24 Haziran Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı mı? Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 24 Mart Cuma Hutbesi tam metni

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 24 Haziran Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. Peki, 24 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 24 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!

24 Haziran CUMA HUTBESİ

24 Haziran Cuma Hutbesi henüz yayınlanmadı.

Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem

Dini Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title