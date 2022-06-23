Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 24 Haziran Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. Peki, 24 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 24 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!

24 Haziran CUMA HUTBESİ

24 Haziran Cuma Hutbesi henüz yayınlanmadı.

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