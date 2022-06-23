24 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 24 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!
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Diyanet İşleri Başkanlığı 24 Haziran Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı mı? Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 24 Mart Cuma Hutbesi tam metni
Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 24 Haziran Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. Peki, 24 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 24 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!
24 Haziran CUMA HUTBESİ
24 Haziran Cuma Hutbesi henüz yayınlanmadı.
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