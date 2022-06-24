Merkür, Venüs, Uranüs, Mars, Jüpiter, Neptün ve Satürn'ün tek bir çizgide aynı hizaya gelecek olması dikkatleri çekti. Gezegenler arasında 5 tanesi çıplak gözle görülebilecek. En son 2004 yılında gerçekleşen gezegen hizalanmasıyla ilgili ortaya deprem iddiası gündem oldu ve 24 Haziran bugün deprem mi olacak, bugün deprem olacak iddiası nedir gibi konular araştırıldı.

24 HAZİRAN BUGÜN DEPREM Mİ OLACAK?

Posta'da yer alan habere göre; Çok sayıda gezegenin Zodyak'ın bir bölgesinde ve Güneş'in bir tarafında toplaşması doğal afet riski doğuruyor. Merkür, Venüs, Uranüs, Mars, Jüpiter, Neptün ve Satürn'ün tek bir çizgide aynı hizaya gelecek olması dikkatleri çekerken 24 Haziran'da deprem mi olacak konusu sosyal medyada gündem oldu.

CNN Türkt'e açıklamalarda bulunan Ünlü nörobilim uzmanı ve astrolog Anıl Can, gezegenlerin hizalanması dönemiyle ilgili ''Gezegen hizalanması Güneş doğarken çıplak gözle görebileceksiniz. Bu hizalanma enerjisi… Çok yoğun, kaderin tekrar yazılması, kısmetin değişmesi, karmanın dönüşümüyle ilgili. Yeni bir dönem başlatacak, özellikle ilişkilerle ilgili, geleceğe yönelik başta sıkıntılı olsa da güzel etkiler sağlayacak. Farkındalığı artırıp, kısır döngülerin nedenlerini keşfetme zamanı olacak. Bu döngüleri kırma zamanı.'' dedi. Gezegenlerin hizalanması döneminde depremlerin öne çıkacağıyla ilgili ise Anıl Can, ''Depremler tetiklenir, yangınlar artar. Tüm dünya genelinde birçok doğal afet görülebilir. 14 gün boyunca bu risk söz konusu. Depremler ise 4.5 şiddetinde görülebilir. 4.5 şiddeti üstünde ise iki tane deprem gerçekleşebilir. 5.2 ve 6.0 arası. Ege denizi kıyılarında özellikle...'' bilgilerini aktardı.

Haberler.com - Gündem