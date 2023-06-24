24 Haziran 2023 Bugün hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 24 Haziran Cumartesi 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

24 HAZİRAN GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN SON DEĞERLENDİRİLMERE GÖRE: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun dışında), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Muş, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde, Kars ve Ardahan çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE 17°C, 35°C

İSTANBUL 20°C, 31°C



KOCAELİ 17°C, 33°C



TEKİRDAĞ 18°C, 28°C



A.KARAHİSAR 14°C, 28°C

DENİZLİ 20°C, 35°C



İZMİR 23°C, 34°C



MUĞLA 18°C, 34°C



ADANA 22°C, 39°C

ANTALYA 23°C, 36°C



ISPARTA 16°C, 30°C



MERSİN 24°C, 33°C



ANKARA 14°C, 29°C

ESKİŞEHİR 14°C, 31°C



KAYSERİ 9°C, 27°C



KONYA 15°C, 29°C



BOLU 13°C, 29°C

KASTAMONU 9°C, 28°C



SİNOP 19°C, 25°C



ZONGULDAK 17°C, 27°C



RİZE 19°C, 26°C

SAMSUN 16°C, 26°C



TOKAT 11°C, 29°C



TRABZON 20°C, 25°C



AĞRI 9°C, 24°C

ERZURUM 8°C, 21°C



MALATYA 15°C, 30°C



VAN 11°C, 24°C



DİYARBAKIR 19°C, 36°C

GAZİANTEP 20°C, 35°C



MARDİN 21°C, 33°C



ŞANLIURFA 23°C, 36°C

24 HAZİRAN 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (30-40 km/s) eseceği tahmin ediliyor

24 HAZİRAN 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 1 ile 3 derece artacağı tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif; zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

24 HAZİRAN 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli az bulutlu ve açık geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 2 derece artacak, mevsim normallerinde seyredecek.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif kuvvette, kuzey ve kıyı kesimlerde zaman zaman orta kuvvette esecek.

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