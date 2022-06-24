24 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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24 Haziran 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İsrail - Avusturya
03:40 2021 - 2022 Sezonu Derleme
04:00 Spor Artı
05:00 Futbol Aklı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2021 - 2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 2021 - 2022 Sezonu Derleme
13:55 Spor Takvimi
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:50 Spor Atlası
20:00 Spor Akşamı
21:00 Aktüel Futbol Transfer
23:00 Transfer Günlüğü
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