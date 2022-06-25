24 Haziran 2022 Haberleri
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24 Haziran 2022 Manşet Haberleri.
- Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji'den 32 ile sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
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- Sedat Peker cephesinden Mehmet Ağar'a yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'cılardan kötü duruma düşersin
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarına ilişkin uygulanan cezayla ilgili dikkat çeken çıkış: İdam tartışılmalı
- Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin 26 Suudi sanık hakkındaki dava düşürüldü
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- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesinde! Canlı yayında yüreklere su serpen haberi verdi: Yangın büyük oranda kontrol altında
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- Orman kundakçısına suçüstü! 3 noktada yangın çıkardı, 4'üncüsünde yakalandı
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- Son Dakika: Bakan Bilgin'den 'Asgari ücrete ara zam olacak mı?' sorusuna yanıt: Görüşme sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız
- Son Dakika! Bakan Bilgin: Memur ve memur emeklilerine temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
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- Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus yan yana! Yeni proje için kollar sıvandı
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
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