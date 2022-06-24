24 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
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24 Haziran 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Fta Antalyaspor-a. Alanyaspor
01:45 Haftanın Golleri
02:00 Beşiktaş - G. Giresunspor
04:00 Ç. Rizespor - Y. Kayserispor
05:45 Haftanın Golleri
06:00 İH Konyaspor
07:45 Haftanın Golleri
08:00 Göztepe - Fenerbahçe
09:45 Haftanın Golleri
10:00 Sezonun Golleri
11:00 Süper Lig Top 10 Frikik
11:15 Süper Lig Top 10 Kurtariş
11:30 Haftanın Golleri
11:45 1. Lig Haftanın Golleri
12:00 Galatasaray - Orduspor
13:45 1 Yıldız 10 Gol
14:00 V. Karagümrük-trabzonspor
15:45 Haftanın Golleri
16:00 Malatyaspor - Beşiktaş
17:15 1 Yıldız 10 Gol
17:30 Sezonun Golleri
18:00 Göztepe - Fenerbahçe
19:45 Haftanın Golleri
20:00 Futbolun Şehirleri
21:00 Spor Turu
22:30 Fenerbahçe - Galatasaray