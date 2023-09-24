24 Eylül Resmi Gazete kararları neler? 32319 Sayılı Resmi Gazete düzenlemeleri! Bugünün Resmi Gazete atama ve kararları nedir?

24 Eylül tarihli 32319 Sayılı Resmi Gazete'de yer alan atama ve kararlar hakkında bilgi verildi. Bugünkü Resmi Gazete'de hangi düzenlemelerin yapıldığı ve hangi kararların alındığına dair detaylar paylaşıldı. Peki, 24 Eylül Resmi Gazete kararları neler? Detaylar haberimizde...