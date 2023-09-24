24 Eylül Resmi Gazete kararları neler? 32319 Sayılı Resmi Gazete düzenlemeleri! Bugünün Resmi Gazete atama ve kararları nedir?
24 Eylül tarihli 32319 Sayılı Resmi Gazete'de yer alan atama ve kararlar hakkında bilgi verildi. Bugünkü Resmi Gazete'de hangi düzenlemelerin yapıldığı ve hangi kararların alındığına dair detaylar paylaşıldı. Peki, 24 Eylül Resmi Gazete kararları neler? Detaylar haberimizde...
Resmi Gazete kararları neler sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında 24 Eylül Resmi Gazete kararları sorgulatılıyor. Bugünün Resmi Gazete kararları neler merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından yeni kararlar ve atamalar hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Bugünün Resmi Gazete atama ve kararları nedir? Detaylar haberimizde...
24 EYLÜL RESMİ GAZETE KARARLARI!
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– İstanbul Kent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– 2023 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2023 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2023 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi
–– 2023 Yılı Ağustos Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/16)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/17)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/18)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri