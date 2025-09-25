Masterchef Türkiye'de dün gece nefesler tutuldu! Eleme potasına kimlerin gireceği, dokunulmazlığı hangi takımın kazanacağı ve bireysel dokunulmazlığı kimin alacağı soruları, yarışma tutkunlarını ekran başına kilitledi. Mavi takımın kaybettiği dokunulmazlık sonrası gelişen sürprizler, izleyicileri adeta şoke etti. Peki, 24 Eylül Masterchef eleme adayı kimler oldu, potaya kim gitti? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef'in son bölümüne dair tüm detaylar haberimizde...

24 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef Türkiye'de 24 Eylül gecesi heyecan dolu bir eleme günü yaşandı. Yarışmanın takipçileri için kritik öneme sahip olan bu bölümde, dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, eleme potasına düşen isimleri belirlemek için büyük bir mücadele verdi. Önceki bölümde eleme adayları Eylül ve Meryem olarak açıklanmıştı. Ancak dün gece yaşanan gelişmeler, yarışmanın temposunu bir kez daha yükseltti. Mavi takımın dokunulmazlığı kaybetmesiyle birlikte bireysel dokunulmazlık oyunu da gündeme geldi.

Eleme potasına gönderilen ilk isim, bireysel dokunulmazlığı kazanan Gizem'in kararıyla Murat Can oldu. Daha sonra yapılan eleme oylamasında ismi en çok çıkan yarışmacı Hakan oldu. Böylece MasterChef Türkiye'nin 24 Eylül eleme potası netleşmiş oldu ve izleyicilere büyük bir sürpriz yaşandı.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

Dün geceki bölümde potaya giden isimler izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Mavi takım, takım dokunulmazlığını kaybettikten sonra bireysel dokunulmazlık oyunu ile kaderlerini belirledi. Gizem'in bireysel dokunulmazlığı kazanmasıyla Murat Can, eleme potasına gönderilen ilk isim oldu.

Daha sonra yapılan grup içi oylama sonucunda, yarışmacılar arasında en çok ismi çıkan Hakan, potaya ikinci aday olarak eklendi. Bu gelişmeler, hem yarışmacılar hem de izleyiciler açısından heyecanı zirveye taşıdı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 24 Eylül bölümünde ikinci dokunulmazlık oyunu, kırmızı ve mavi takım arasında büyük bir mücadeleye sahne oldu. Şefler, her iki takımdan yarışmacılardan 7 bölgeden 7 farklı yemek çeşidi hazırlamalarını istedi. Yarışmacılara verilen süre ise tam 45 dakika olarak belirlendi.

Süre sonunda hazırlanan yemekler, şefler tarafından titizlikle tadıldı ve değerlendirme yapıldı. Şeflerin kararıyla, dokunulmazlığı kazanan takım kırmızı takım oldu. Bu sonuç, mavi takımı bireysel dokunulmazlık oyununa taşımış ve yarışmanın kaderini yeniden şekillendirmiştir.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık için siyah önlüklerini giyerek ikinci sınavlarına çıktı. Şefler, yarışmacılardan zereşk üzümü ile yaratıcı tabaklar hazırlamalarını istedi. 45 dakikalık yoğun bir mücadele sonrasında, şefler başarılı buldukları yarışmacıları öne çağırdı.

Gecenin sonunda, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Gizem oldu. Bu sonuç, Gizem'e potaya kim gidecek konusunda karar verme hakkı tanırken, Murat Can'ı eleme adayı olarak belirlemesine olanak sağladı.