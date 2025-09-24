24 EYLÜL ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam (çarşamba) hangi diziler var? Hangi kanalda ne var?

24 Eylül 2025 Çarşamba akşamı televizyon izleyicileri için oldukça zengin bir yayın akışı sunuyor. Popüler dizilerden haber programlarına, yarışma ve talk show'lardan spor etkinliklerine kadar pek çok içerik ekranlarda olacak. Peki, Bu akşam (çarşamba) hangi diziler var? Hangi kanalda ne var? 24 Eylül Çarşamba yayın akışına dair tüm detaylar haberimizde...

24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM ATV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

ATV, 24 Eylül Çarşamba akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyecek. Sabah saatlerinden geceye kadar diziler, haberler ve yarışmalar izleyicileri bekliyor.

ATV Yayın Akışı Detayları:

00:00 Gözleri KaraDeniz

00:20 Aşk ve Gözyaşı

02:45 Kardeşlerim

05:20 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Gözleri KaraDeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Sinema

22:30 Dizi

ATV akşam kuşağında özellikle 20:00 ve 22:30 saatlerinde yayınlanacak yapımlar dikkat çekiyor.

24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM KANAL D'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Kanal D, Çarşamba akşamı birbirinden popüler diziler ve haber programlarıyla izleyicilerinin karşısında olacak. Kanal D'de öne çıkan saatler ise özellikle 20:00'da başlayacak Eşref Rüya dizisi.

Kanal D Yayın Akışı:

00:00 Arka Sokaklar

00:45 Kılıbık

02:40 Poyraz Karayel

04:45 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:40 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

Kanal D, gün boyunca dizi ve magazin programlarıyla yoğun bir içerik sunuyor.

24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM NOW TV (FOX TV)'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Now TV (FOX TV), sabah kuşağından geceye kadar dizilerle dolu bir yayın akışı sunuyor. Özellikle Kıskanmak ve Halef dizileri akşam saatlerinde ekranlarda olacak.

Now TV Yayın Akışı:

00:00 Kıskanmak

01:30 Halef

03:45 Yaz Şarkısı

04:45 Bay Yanlış

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kıskanmak

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Halef

22:45 Kıskanmak

FOX TV, akşam kuşağında güçlü dizi seçenekleriyle izleyici çekmeye devam ediyor.

24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM SHOW TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Show TV'de Çarşamba günü hem diziler hem de gündüz kuşağı programları yoğun olarak yayınlanacak. Akşam kuşağında ise Veliaht ve Kızılcık Şerbeti öne çıkıyor.

Show TV Yayın Akışı:

00:00 Bahar

00:15 Veliaht

02:30 Bahar

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

22:45 Kızılcık Şerbeti

Show TV, özellikle akşam saatlerindeki dizileriyle dikkat çeken bir yayın akışına sahip.

24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM STAR TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Star TV, Çarşamba akşamı Sahipsizler ve Söz dizileriyle ekran başındakileri heyecanlandırıyor. Gün boyunca sabah ve öğle kuşağında farklı içerikler de sunuluyor.

Star TV Yayın Akışı:

00:00 Kral Kaybederse

01:00 Baba Ocağı

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Söz

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

Star TV'de akşam saatlerinde diziseverler için oldukça yoğun bir program mevcut.

24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TRT1'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

TRT 1, tarih ve spor temalı içeriklerden dizilere kadar geniş bir yayın akışı sunuyor. Akşam saatlerinde Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçının yayınlanacak olması izleyicileri heyecanlandırıyor.

TRT 1 Yayın Akışı:

00:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

01:50 Dizi

04:15 Seksenler

05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:20 Kara Ağaç Destanı

09:20 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Dizi

14:30 Teşkilat

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Önü

22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

TRT 1, akşam saatlerinde hem spor hem de dizi içerikleriyle geniş bir izleyici kitlesini ekran başına çekiyor.

24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TV8'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

TV8'de 24 Eylül Çarşamba günü yarışma ve eğlence programları ön plana çıkıyor. Özellikle akşam kuşağında MasterChef Türkiye programı izleyicileri ekran başına topluyor.

TV8 Yayın Akışı:

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:00 Gel Konuşalım

05:00 Oynat Bakalım

06:30 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

TV8, özellikle yarışma ve reality programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.