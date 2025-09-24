24 EYLÜL ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam (çarşamba) hangi diziler var? Hangi kanalda ne var?
Televizyon izleyicileri için Çarşamba akşamı heyecan dolu geçecek! 24 Eylül 2025'te ekranlar, sevilen diziler, sürükleyici yarışmalar ve nefes kesen spor karşılaşmalarıyla dolup taşacak. Peki bu akşam hangi kanalda hangi diziler var? İşte, 24 Eylül Çarşamba yayın akışı...
24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM ATV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
ATV, 24 Eylül Çarşamba akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyecek. Sabah saatlerinden geceye kadar diziler, haberler ve yarışmalar izleyicileri bekliyor.
ATV Yayın Akışı Detayları:
00:00 Gözleri KaraDeniz
00:20 Aşk ve Gözyaşı
02:45 Kardeşlerim
05:20 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Gözleri KaraDeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sinema
22:30 Dizi
ATV akşam kuşağında özellikle 20:00 ve 22:30 saatlerinde yayınlanacak yapımlar dikkat çekiyor.
24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM KANAL D'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
Kanal D, Çarşamba akşamı birbirinden popüler diziler ve haber programlarıyla izleyicilerinin karşısında olacak. Kanal D'de öne çıkan saatler ise özellikle 20:00'da başlayacak Eşref Rüya dizisi.
Kanal D Yayın Akışı:
00:00 Arka Sokaklar
00:45 Kılıbık
02:40 Poyraz Karayel
04:45 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:40 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
Kanal D, gün boyunca dizi ve magazin programlarıyla yoğun bir içerik sunuyor.
24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM NOW TV (FOX TV)'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
Now TV (FOX TV), sabah kuşağından geceye kadar dizilerle dolu bir yayın akışı sunuyor. Özellikle Kıskanmak ve Halef dizileri akşam saatlerinde ekranlarda olacak.
Now TV Yayın Akışı:
00:00 Kıskanmak
01:30 Halef
03:45 Yaz Şarkısı
04:45 Bay Yanlış
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Halef
22:45 Kıskanmak
FOX TV, akşam kuşağında güçlü dizi seçenekleriyle izleyici çekmeye devam ediyor.
24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM SHOW TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
Show TV'de Çarşamba günü hem diziler hem de gündüz kuşağı programları yoğun olarak yayınlanacak. Akşam kuşağında ise Veliaht ve Kızılcık Şerbeti öne çıkıyor.
Show TV Yayın Akışı:
00:00 Bahar
00:15 Veliaht
02:30 Bahar
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
22:45 Kızılcık Şerbeti
Show TV, özellikle akşam saatlerindeki dizileriyle dikkat çeken bir yayın akışına sahip.
24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM STAR TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
Star TV, Çarşamba akşamı Sahipsizler ve Söz dizileriyle ekran başındakileri heyecanlandırıyor. Gün boyunca sabah ve öğle kuşağında farklı içerikler de sunuluyor.
Star TV Yayın Akışı:
00:00 Kral Kaybederse
01:00 Baba Ocağı
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Söz
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
Star TV'de akşam saatlerinde diziseverler için oldukça yoğun bir program mevcut.
24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TRT1'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
TRT 1, tarih ve spor temalı içeriklerden dizilere kadar geniş bir yayın akışı sunuyor. Akşam saatlerinde Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçının yayınlanacak olması izleyicileri heyecanlandırıyor.
TRT 1 Yayın Akışı:
00:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
01:50 Dizi
04:15 Seksenler
05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:20 Kara Ağaç Destanı
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Dizi
14:30 Teşkilat
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Önü
22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe
TRT 1, akşam saatlerinde hem spor hem de dizi içerikleriyle geniş bir izleyici kitlesini ekran başına çekiyor.
24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TV8'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
TV8'de 24 Eylül Çarşamba günü yarışma ve eğlence programları ön plana çıkıyor. Özellikle akşam kuşağında MasterChef Türkiye programı izleyicileri ekran başına topluyor.
TV8 Yayın Akışı:
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:00 Gel Konuşalım
05:00 Oynat Bakalım
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
TV8, özellikle yarışma ve reality programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.