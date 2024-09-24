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24 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir, Bursa'da bugün hava nasıl olacak, kaç derece?

24 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir, Bursa'da bugün hava nasıl olacak, kaç derece?
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24 Eylül tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde hava durumu merak ediliyor. İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir, Bursa'da hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yağış beklenen yerler ve sıcaklık değerleri hakkında bilgi sahibi olmak için hava durumu raporları takip ediliyor.

24 Eylül Salı günü hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı ve ülke genelinde hava durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar gün içerisinde havanın nasıl olacağını, yağmur beklentisi olup olmadığını ve sıcaklık değerlerinin ne durumda olduğunu öğrenmek için güncel tahminleri yakından takip ediyor. Özellikle dışarıda vakit geçirecek olanlar ve işe gitmek için hazırlananlar, bugünün yağmurlu mu yoksa güneşli mi geçeceğini merakla araştırıyor. Peki, bugün Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdumuz genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Avrupa yakası, Karabük, Bolu, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır'ın güneyi, Van ve Erzurum'un kuzey bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği öngörülüyor. Ayrıca sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz bölgelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

24 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir, Bursa'da bugün hava nasıl olacak, kaç derece?

24 EYLÜL HAVA DURUMU

EDİRNE 29°C

İSTANBUL 27°C

İZMİR 28°C

MANİSA 30°C

MUĞLA 28°C

ANKARA 23°C

ESKİŞEHİR 26°C

SAMSUN 27°C

TRABZON 27°C

24 EYLÜL HAVA DURUMUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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