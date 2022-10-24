24 Ekim Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 24 Ekim Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 24 Ekim Pazartesi Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 24 Ekim Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 24.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 24.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARMİNE MADEN
- 24.10.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM POYRAZ, BOZAĞAÇ, POYRAZ KARAPINAR, HELİMLER, MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI, FRESH FRUİT ÖZEL TRAFOSU, CONSEPT İNVSET TARIM ÖZEL TRAFOSU VE BU BÖLELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 24.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYON MAHALLESİ
- 24.10.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM ULUDERBENT MAHALLESİ
- 24.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIHIDIR,KALE,POYRAZ,KEMER,KEMERDAMLARI,AKKEÇİLİ,KURTTUTAN,KALEDİBİ,BOZAĞAÇ,POYRAZ KARAPINAR,POYRAZ YAZLA,POYRAZ HELİMLER,CONSEPT İNVERSET,MASKİ İÇME SUYU TAFOLARI,NARDES TARIM,ALANAR TARIM,GENTO TEKSTİL,ELAVERDE TARIM,SEMAK MAKİNA,AA GRUP, NARDES TARIM, ANADOLU CEVVİZ,BİRLİK TAVUKÇULUK, HASSA MADEN BİİLİŞİM VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA VE TİCARETHANELER
- 24.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SELİMŞAHLAR--TEPECİK--TİLKİSÜLEYMANİYE-TEKELER MAHALLELERİ VE CIVARINDAKİ TÜM İŞLETMELER TARIMSAL SULAMALAR
- 24.10.2022 10:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ, SABANCI MEVKİİ TARIMSAL SULAMA, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 24.10.2022 12:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSTASYON MAHALLESİ AKKEÇİLİ CD.GELİBOLU CD. DERYA SK. SERİNYAYLA SK. YAYLA SK. VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI FATİH MAHALLESİ DEDEKORKUT CD. AZİZİYE CD. KIZILELMA CD. ÜLKER SK. DİKİLİTAŞ SK. ÇİÇEKÇİLER SK.
- 25.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖKÇEÖREN MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 25.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM YAYLADALI TR-1 KAPLAN TR-1 TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 ÇATALÇAM TR-1 TÜRKALİ İNCEGEDİK MAH. TR-1 KOBAKLAR TR-1 KİRAZ TR-1 DUĞLA TR-1 TÜRKALİ TERZİLER MAH. TR-1 VE ÖZEL TRAFOLAR
- 25.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI FATİH MAHALLESİ, YENİCE MAHALLESİ, HACIBEY MAHALLESİ
- 25.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAVLU HACIEMİNLER,BALCIOĞLU MAHALLELERİ, TAYTAN TOKİ, BASINÇLI KAPLAR SANAYİ, BİRLİK KREMİT, SALİHLİ ÖZAL UN, ÖZÜTOK TARIM ÜRÜNLERİ, UĞUR KİREMİT, VATAN BLOK, ONUŞLAR TAVUK, EMTA HAYVANCILIK, TAYTAN TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANLER VE E-96 KARAYOLU TAYTAN KAVŞAĞINDA BULUNAN TRAFİK UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI
- 25.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KURTULUŞ MAHALLESİNE BAĞLI 211,212 SOKAKLAR VE FEVZİ PAŞA CADDESİ
- 25.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MOLLA SÜLEYMANLI-KARAYAĞCIHACILAR-SÜMBÜLTEPE--KARAKILINÇLI-DAVUTLAR-MUSLİH-KARAVELİLER-PELİTALAN-ÖRENCİK-DEMİRCİ MAHALLELERİ TİCARETHANELER TARIMSAL SULAMALAR
- 25.10.2022 10:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM AHMETLİ, İBRAHİMAGA, ŞEREMET, ŞEHİTLİOĞLU, PABUÇLU MAHALLELERİ SOKAKLARI VE ÖZEL TRAFOLAR VE GESLER
- 25.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SOĞUKSU MAHALLESİ YILDIRIM BEYAZIT CAMİİ VE ÇEVRESİ
- 26.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SATILMIŞ MAHALLESİ VODAFONE VE TURKCELL OZEL TRAFOLARI
- 26.10.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KARAKILIÇLI KÖY İÇİ TR-1 BÖLGESİ
- 26.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇERKEZ MAHMUDİYE MAHALLESİ KARAAGAÇLI MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TİCARETHANELER HARMANDALI OVASI
- 26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYON MAHALLESİ AKGÜL SK. SARIGÜL SK. KIRMIZIGÜL SK. MORGÜL SK. NECİP FAZIL KISAKÜREK SK. FATİH RÜŞTÜ ZORLU CD. ADNAN MENDERES CD. VATAN CD. KAHRAMANLAR SK. SANCAK SK. HOCA AHMET YESEVİ CD. 1. GAZİ CD. 2. GAZİ CD. 3. GAZİ CD. 4. GAZİ CD. KURTULUŞ MAHALLESİ ÖZMENALTI SK. ZEKİ ÜNGÖR CD.
- 26.10.2022 09:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI MEVLÜTLÜ MEVKİNDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, FORM AMBALAJ VE MASKİ TORUNLU İÇME SUYU TRAFOSU
- 26.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAKÖY MAHALLESİNİN TAMAMI.
- 26.10.2022 11:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM YARBASAN MAH, ESENYURT MAH, KÜÇÜKOBA MAH, ÇANDIR MAH, IKLIKÇI MAH, BOYACIK MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 26.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİCE MAHALLESİ ZİYA GÖKALP CD. SÜMER ORAL CD. HANLAR CD. REDDİ İLHAK CD. KURTULUŞ CD. BAHÇELERBAŞI CD. ESKİİZMİR CD. SAKARYA MAHALLESİ SÜMER ORAL CD. AHMET IŞIK CD. KENAN EVREN CD. İSMETPAŞA CD. KUVA-İ MİLLİYE CD.