24 Ekim İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 24 Ekim Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 24 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul'un 4 ilçesinde "Kime oy vereceksiniz?" diye soruldu, en ilginç sonuç Şişli'den çıktı

İstanbul'da bir özel üniversitenin yanındaki istinat duvarı böyle çöktü

İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Ekim Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34497359

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah HACIBEY sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AŞIK VEYSEL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 232., 233., 235., 236., 240., 241., 254., 255., 256., 257., 261., 262., ATALAY, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34500481

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 614., 616., 638., 639. sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34498201

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk bölgelerinde 24/10/2022 10:00:00 - 24/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34499421

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1413., 1438., 1439. sk bölgelerinde 24/10/2022 12:00:00 - 24/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34499374

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 146., 147., 149., 150., AZİZİYE sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34499375

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 320., 323., 326. sk / NİNE HATUN mah 167. sk bölgelerinde 24/10/2022 10:00:00 - 24/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34499377

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 121., 122., 123. sk bölgelerinde 24/10/2022 11:00:00 - 24/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34500778

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk / MEHMET AKİF mah 1.AKARSU, 1.AŞIK VEYSEL, 1.IŞIK, 1.KILAVUZ, 1.SERHAT, 2.AKARSU, 2.UĞUR, ARİF HİKMET, EMRE, KEMALPAŞA, NİFER sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34498589

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.IŞIK, 4.CAN, OKAN, OSMANCIK sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34498585

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah KOCATEPE sk / YEŞİLOVA mah 2.AŞIK VEYSEL, 3.GAZİ, DUMLUPINAR, KOCATEPE sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34498606

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 2.KEKLİK, BALABAN, BALIKÇIN, BOZDOĞAN, ERENLER, FLAMAN, FLORYA, GECEKUŞU, HÜD HÜD KUŞU, KARAKUŞ, KARTAL, KIZ KUŞU, KUĞU KUŞU, MARTI, PAPAĞAN, PUHU, SAKA KUŞU, SARI ASMA, SERÇE, SÜLÜN, YARASA, ZÜMRÜTÜ ANKA, ÇAYIR KUŞU, ÇAYLAK KUŞU, ÜVEYİK, ŞAKRAK KUŞU sk bölgelerinde 24/10/2022 15:30:00 - 24/10/2022 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ



NO: 34405316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ASMALI AKTAR, BIÇKI, DUTLU BAKKAL, ELİF LAMET, HACI EVLİYA CAMİİ, HASIRCI MELEK, KALEDİBİ, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, MEVLANAKAPI, MİMAR ACEM CAMİİ, MİMAR KASIM, MİMAR KASIM ARALIĞI sk / ŞEHREMİNİ mah MEVLANAKAPI, MİMAR KASIM sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34308281

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / MEVLANAKAPI mah BARUTÇU, GAYE, GÜHERCİLER, KARABAŞ AKARCASI, KERESTECİ VELİ, NİŞASTAHANE, PEYK DEDE, TİRYAKÇI, YAYLA, ÇARIKHANE, ÇORLULU ALİPAŞA sk / SEYYİD ÖMER mah EVLİYA ATA, KARAGÖZ TEKKESİ, KERESTECİ VELİ, YAYLA, ÇARIKHANE sk / ŞEHREMİNİ mah KERESTECİ VELİ, YAYLA sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 10:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34494319

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SÜMBÜL EFENDİ mah ALPER, AĞAÇKAKAN, BENLİ İSMAİL, DERVİŞ MEHMET, ESKİ FISTIKLI, ESKİ SARAYÖNÜ, HACI EVHADDİN, HACI HAMZA MEKTEBİ, HACI HAMZA MEKTEBİ ARALIĞI, HACI KADIN, HACI PİRİ, KADIN NİNE, KOÇDİBEK, KÜÇÜK EFENDİ, MERDİVENLİ ÇEŞME, SAATÇİ ÇIKMAZI, SAKA, İSKENDER ÇELEBİ CAMİİ sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34308282

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR KEMALETTİN mah BÜYÜK HAYDAREFENDİ, ORDU sk bölgelerinde 24/10/2022 11:00:00 - 24/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34308283

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah BAŞBAKKAL, BAŞBAKKAL MEYDANI, HATİP, HATİP 1. ÇIKMAZI, HATİP 2. ÇIKMAZI, KALBURCU MEHMET, KALBURCU MEHMET CAMİİ, KALEDİBİ, KATİP MURAT CAMİİ, KEMİKLİ BURUN, MELEK HATUN, MELEK HATUN CAMİİ, MELEK ÇEŞMESİ, SİMKEŞ CAMİİ, SİMKEŞ MEVKİİ, TOPKAPI KARAKOLU, TOPKAPI KARAKOLU ARALIĞI sk / MİMAR HAYRETTİN mah SUCU BAKİ sk bölgelerinde 24/10/2022 13:00:00 - 24/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34308285

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SEYYİD ÖMER mah ALAY MÜFTÜSÜ, ALTIMERMER, CEVDETPAŞA, EMRULLAH EFENDİ, EMRULLAH EFENDİ ARALIĞI, HUCCET, HURİ, KÖPRÜLÜZADE, SEYYİD ÖMER CAMİİ, VEZİR sk bölgelerinde 24/10/2022 15:00:00 - 24/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34241561

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah CAMİ, FİRUZKÖY BULVARI sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34295316

İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34498390

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKSU, ALO, BALABAN, BEYAZZAMBAK, BEŞEVLER, BİRDAL, CAMİ YOLU, CUMHURİYET, DAR, DR SADIK AHMET, GAZETE, GÜLERYÜZ, GÜNGÖR, GÜVEN, HARMANYERİ, HUZUR, IRMAK, KORKMAZ, LOJMAN, MARMARA SAHİL, MARTI, MELTEM, PLAJ YOLU, PROF. DR. MEHMET SAFA KARATAY, RÜZGARLI, SAHİL YOLU, TOPRAK, YALI, ÇELİK, ÇEŞME, ÇİMENLİ, ÖĞRETMENLER, ÜRKMEZ, İHSANBEY, İSKELE, İZCİ, ŞEHİT ER REFİK EYİLMEZ sk / DENİZKÖŞKLER mah ADA ÇIKMAZI, AHMET KAYA, AKGEYİK, AKIN, AKKOYUN, AKKUZU, ALTUNER, ARA, ARKA, ASMA, ATAMAN, AVİZE, BABACAN, BALIKÇI, BASMACI, BAYIR, BAYRAKÇI, CEVAHİR, CİVCİV, DENİZKÖŞKLER, DERYA, DERYA BLOKLARI, DR SADIK AHMET, DİLEK, DİŞÇİ, EFE, ER ÇIKMAZI, ERSOY, ERİŞİR, EĞİK, FERAH ÇIKMAZI, FESLEĞEN, FİKRET, FİLİZ, FİSKE, GEMİ, GEMİCİ ÇIKMAZI, GÖNÜL, GÜLDEN, GÜRAY, HAL ÇIKMAZI, HALUK, HÜRRİYET, ITIR, KARACA, KARAMAN, KARTAL, KAZAK, KEMAL SUNAL, KESKİN, KOPAN, KORU ÇIKMAZI, KUZU, KÖŞK, LEYLAK, MEHTAP, MERT, MIZRAK, MUHTAR KAZIM AKGÜL, MUZAFFER, MÜMTAZ, MİNE, MİSKET, NANE, ORHAN KEMAL, ORHAN VELİ, PANTER, PİLİÇ, RANA, REYHAN, RIHTIM, RÜZGARLI, SAKSI, SALKIM, SARI LALE, SEHER ÇIKMAZI, SERÇE, SET, SEVGİ, SEÇKİN, SIRMA, SU, TAVLA, TEKİN, TEL, TURNA, TİLKİ, VAİZ, YAKAMOZ, YARASA, YASİN, YAY, YEŞİL ÖRDEK, YOSUN, ZAFER, ZEYBEK, ZÜMRÜT, ÇALGI, ÇAVUŞOĞLU, ÇUKUR, İLKEM, İSKELE, İSTEK, İYİBAŞ, ŞANLI, ŞEBNEM, ŞEHİT KOM. ER MURAT AVUÇ, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ, ŞEHİT SERHAT ŞANLI, ŞEN sk / MERKEZ mah DENİZKÖŞKLER, ŞAMLI sk bölgelerinde 24/10/2022 23:00:00 - 25/10/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.