24 Ekim 2023 tarihi itibariyle güncel altın fiyatları merak konusu oldu. Altının gram fiyatının güne yatay bir seyirle başlamasının ardından tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ve çeyrek altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, 24 Ekim Güncel Altın Fiyatları: Tam, Çeyrek ve Gram Altın Ne Kadar? Canlı Altın Fiyatları Takip!

24 Ekim Güncel Altın Fiyatları: Tam, Çeyrek ve Gram Altın Ne Kadar? Canlı Altın Fiyatları Takip!

Altının gram fiyatı ve tam altın ne kadar olduğu merak ediliyor. Cuma günü, altının ons fiyatına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,42 primle 1.782 liradan tamamladı. Tam altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? 24 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.785 lira seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.940 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını da 12.000 liradan satılıyor.

ABD TAHVİL FAİZLERİ 16 YILIN ZİRVESİNDE

Analistler, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesinde seyretmesinin, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi. Hafta sonunda çatışmaların genişleyebileceği endişesi hakim olmaya devam etse de İsrail'in Gazze'ye askeri harekatını ertelediğine yönelik haberler piyasalarda endişeleri sınırlı da olsa yatıştırdı.

ONS ALTINDA 2 BİN DOLAR SEVİYESİ DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.