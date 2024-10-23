24 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

24 Ekim Perşembe günü için Ankara hava durumu raporu ve önümüzdeki 5 gün için yapılan tahminler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncellendi. Başkent Ankara'da yaşayanlar, günlük programlarını düzenlerken hava koşullarına dikkat etmeye özen gösteriyor. Özellikle hafta sonu planı olanlar, açık hava etkinlikleri düzenlemeyi düşünenler ve şehirde seyahat etmeyi planlayanlar, önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağını yakından takip ediyor. Peki, Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak, şehrin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Sabah ve akşam saatlerinde ise bölge genelinde pus ve yer yer sis oluşabileceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık değerleri ise en düşük 17°C olarak ölçülüyor. Bu hava koşullarında, özellikle sabah saatlerinde dikkatli olunması öneriliyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ