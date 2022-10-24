24 Ekim 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 24 Ekim Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 2724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 24 Ekim Pazartesi 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 24 Ekim Pazartesi günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 24 Ekim 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

24 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 24 Ekim 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 24 Ekim 2022 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? CUMHURBAŞKANI KARARLARI