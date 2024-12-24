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24 Aralık Salı 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar liste

24 Aralık Salı 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar liste
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 24 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 24 Aralık 2024 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 24 Aralık 2024 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

24 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 24 Aralık 2024 Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 24 Aralık 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK

–– Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2025/1)

–– 2025 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

–– Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkolün Piyasaya Arzının, Kullanım Amacının ve Miktarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2024/26)

–– 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2024 Tarihli ve 13093, 13100, 13101-1, 13101-2, 13101-3, 13102, 13103, 13104, 13107, 13108, 13109, 13110, 13111, 13112, 13113, 13114, 13115 ve 13118 (1-211) Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2024/5, K: 2024/11)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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