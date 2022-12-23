24 Aralık Kova burcu yorumu! Kova burcu günlük burç yorumları! Yarın kova burcunu neler bekliyor? Yarınki kova burcu yorumu!

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24 ARALIK 2022 K0VA BURCU YORUMU

Bugün bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Sadece tutumunuzu değiştirerek üstesinden gelebileceğiniz bazı durumlarla karşılaşacaksınız. Her zamanki bakış açınızı bir yana bırakıp yeni bir yaklaşım geliştirin. Başkalarını suçlama konusunda temkinli davranın – siz de pekâlâ bazı yanlışlar yapmış olabilirsiniz. Çevrenizde yeni şeylere açık olursanız, kendiniz hakkında da yeni şeyler öğrenebileceksiniz.

K0VA BURCU HAFTALIK VE AYLIK BURÇ YORUMU

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