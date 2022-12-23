24 Aralık İkizler burcu yorumu! İkizler burcu günlük burç yorumları! Bugün ikizler burcunu neler bekliyor? Bugünkü ikizler burcu yorumu!

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24 ARALIK 2022 İKİZLER BURCU YORUMU

Bu sıralar bir kriz durumu yaşayabilirsiniz. Olayı daha da büyütmemek için elinizden geleni yapın. Olabilecek tatsız tecrübelere ve bunların yaratacağı hislere ılımlı ve sağduyulu bir şekilde yaklaşırsanız, sıkıntınız kalıcı bir hasar bırakmadan uçup gidecektir. Sağlığınıza dikkat edin.

İKİZLER BURCU HAFTALIK VE AYLIK BURÇ YORUMU

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