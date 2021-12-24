24 Aralık Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

NO: 8637318

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-14, G-535, G-686, G-687, G-688, G-705, G-724, G-725, G-869 sk bölgelerinde 24/12/2021 09:00:00 - 24/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8630552

İSTANBUL AVCILAR ilce -YEŞİLKENT mah Tevfik Fikret cd., bölgelerinde 24/12/2021 09:00:00 - 24/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8630663

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KANARYA, KARANFİL, KARATAŞ, MAHİR, MİMARSİNAN, NERGİS, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk bölgelerinde 24/12/2021 09:00:00 - 24/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8623486

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-425, G-57, G-58, G-590, G-60, G-61, G-76 sk// ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 471., 472., 476. sk bölgelerinde 24/12/2021 09:00:00 - 24/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8622740

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AĞAÇARDI, FERİDE, METİN, REŞİTPAŞA, ÜRÜN, İPLİK, ŞEHİT J.KOM.ER CEMAL DİNÇ sk bölgelerinde 24/12/2021 09:30:00 - 24/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8622772

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 24/12/2021 09:30:00 - 24/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8622748

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ALİ EKBER ÇİÇEK, BOZDAĞ, CANDARLI, DEMİRCİ, DERYADİL, ELİT, FINDIK, GEDİZ, GÜLDÜNYA, GÜNEŞLİ, KAHRAMAN, KARINCA, KARLI, KELEBEK, KIRCI, MEHTER, MEŞRUTİYET, PETEK, PROF. DR. BAHRİYE ÜÇOK, PİRİNÇ, SAKARYA, SANAYİ, SULUKUYU, TUNÇ, YUVA, ÇAKIL, İNCİR sk/ MUSTAFA KEMALPAŞA mah KARANFİL sk bölgelerinde 24/12/2021 09:30:00 - 24/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8622733

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) sk bölgelerinde 24/12/2021 09:30:00 - 24/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8622744

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-855 sk bölgelerinde 24/12/2021 09:30:00 - 24/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8622745

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALO, DR SADIK AHMET sk/ DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, ERSOY, ORHAN KEMAL, ORHAN VELİ, REYHAN, ÇALGI, ŞEN sk bölgelerinde 24/12/2021 09:30:00 - 24/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8622743

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) sk bölgelerinde 24/12/2021 09:30:00 - 24/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8622732

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, DEMET, FİDAN, KANARYA, MAHİR, MİMARSİNAN, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 24/12/2021 09:30:00 - 24/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8622761

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah CEMİL MERİÇ, ERİK sk bölgelerinde 24/12/2021 09:30:00 - 24/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8622765

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKGÜL, AYIK, DEVA, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), KAMAROT, KAPTAN, KİLLİ, PİYALE, TALATPAŞA, YELKEN sk/ MUSTAFA KEMALPAŞA mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) sk bölgelerinde 24/12/2021 09:30:00 - 24/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.